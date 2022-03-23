Упрощена процедура ввоза строительной продукции для восстановления инфраструктуры и расширен перечень товаров критического импорта: Кабмин принял ряд решений

Об этом сообщает официальный Facebook Кабмина Украины.



Упрощена процедура импорта строительной продукции, необходимой для восстановления разрушенной инфраструктуры. Строительная продукция, которая производится в странах ЕС, сможет ввозиться в Украину по упрощенной процедуре – на основании документов, в частности декларации показателей строительной продукции, согласно законодательству ЕС. Европейский производитель удостоверяет, что продукция отвечает установленным требованиям по ее качеству, безопасности и экологичности.



Упрощено прохождение гуманитарной помощи в Украине из-за границы. Для ее ввоза начиная с 23 марта нужен только один документ — заполняемая на таможне декларация. Также отменен список товаров, признаваемых гуманитарной помощью. Можно ввезти все легальные товары, которые направляются в Украину как гуманитарная помощь без каких-либо ограничений. Теперь не нужно получать справки от ВГА или других органов власти, чтобы ввести гуманитарный груз.



Разрешено управлять грузовиками до 7,5 тонн владельцам водительских удостоверений категории В.



Дети, оставшиеся без попечения родителей, во время военного положения могут быть устроены в приемные семьи или детские дома семейного типа на условиях временного устройства. Упрощена процедура устройства детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, под опеку или попечительство родственников.



Расширен список товаров критического импорта важными для аграриев позициями. В перечень включена необходимая аграриям с/х техника, запчасти, оборудование для с/х работ. Речь идет о тракторах, с/х машинах, грузовиках, седельных тягачах, опрыскивателях, оросительном оборудовании, сеялках, всей почвообрабатывающей технике, цистернах и т.д.



Внесены изменения в Порядок присуждения степени доктора философии и отмену решения разового специализированного ученого совета высшего образования, научного учреждения о присуждении степени доктора философии.



Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" расширена. Любой бизнес в течение действия военного положения и месяц после его завершения сможет получить кредит под 0%. После этого кредитная ставка будет составлять 5%. Также увеличена максимальная сумма кредита до 60 млн грн.



7,6 млрд грн еПоддержки уже перечислены Правительством для помощи украинцам, которые потеряли работу из-за войны и находятся на территориях, где ведутся самые активные боевые действия. Заявки на получение 6500 грн от государства уже подали более 3,1 млн украинцев.

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