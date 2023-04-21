Упрощен выезд раненых бойцов на лечение за границу. Подробности
Медицинские учреждения, где воины находятся на лечении или реабилитации, смогут самостоятельно определять, необходимость направить их на лечение за границу
Соответствующее постановление с изменениями правительство приняло на заседании в пятницу, 21 апреля.
Принятое решение преследует цель упростить процедуру руководства защитников Украины на лечение в клиники Европы. Согласно документу, медучреждения, где защитники Украины находятся на лечении и/или реабилитации, смогут самостоятельно определять, необходимо ли направлять их на лечение за границу. Проведение консилиума военно-медицинского учреждения теперь не требуется.
"То есть медучреждение, в котором защитник Украины находится на лечении, будет самостоятельно формировать вывод о необходимости направления на лечение за границу и отправлять пакет документов в соответствующий государственный орган, входящий в состав сектора безопасности и обороны", - отметили на сайте правительства.
"Военные смогут значительно легче и быстрее получить направление на лечение за границей. Этим решением мы существенно упростили и усовершенствовали действующую систему медицинской эвакуации за границу для военных", – прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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