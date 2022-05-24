Упрощен механизм передачи в семью усыновителей украинских детей, временно эвакуированных в другие государства
Правительственным решением урегулирован механизм передачи ребенка, временно эвакуированного (перемещенного) на территорию другого государства, в семью усыновителей
Об этом идет речь на сайте Министерства социальной политики.
До принятия этого решения усыновители обязаны были лично забрать ребенка из учреждения или семьи, в которой его воспитывали, в присутствии представителя службы по делам детей. Однако в условиях военного положения присутствие представителя службы по делам детей за границей для передачи ребенка усыновителям является большой проблемой. Следовательно, правительственным решением предусмотрена возможность передачи ребенка при условии вступления в силу соответствующего решения суда в присутствии представителя консульского учреждения Украины.
По данным Минсоцполитики, из разных учреждений эвакуировали более шести тысяч детей, из них более 3,7 тыс. детей - за пределы Украины. В составе групп семейной формы воспитания эвакуировали более 4 тысяч детей, из них более трех тысяч – за пределы Украины.
Среди эвакуированных деток есть такие, решение об усыновлении которых принял суд. В частности, 5 детей, находящихся за пределами Украины, усыновили граждане США и Италии. В течение двух-трех недель вступят в законную силу судебные решения относительно еще 10 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, усыновленных гражданами США и Италии.
- По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения России в Украину свыше 6,5 млн украинцев вынужденно уехали за границу.
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