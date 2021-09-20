Упразднение миссии ОБСЕ на границе Украины и РФ может привести к эскалации на Донбассе, - Наев
С 30 сентября Российская Федерация планирует упразднить мониторинговую миссию ОБСЕ на пунктах пропуска "Донецк" и "Гуково", и это может привести к эскалации на Донбассе
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.
"В случае принятия такого решения Россия обеспечит беспрецедентные возможности бесконтрольного ввоза материально-технических средств - военной техники, вооружения, боеприпасов - для обеспечения длительного содержания оккупационных войск в ОРДЛО и ведения боевых действий против группировок Объединенных сил. Учитывая указанное, возникновение локальных обострений на линии боевого столкновения не исключается ", - подчеркнул он.
Он отметил, что Россия уже неоднократно заявляла о решении ограничить функции представителей ОБСЕ, которые выполняют задачи в пределах оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, в частности на неконтролируемых участках государственной границы.
"Несмотря на соответствующие заявления со стороны РФ, можно предположить, что это очередная попытка давить на руководство нашего государства", - отметил Наев.
- Напомним, Россия заявила, что не будет поддерживать продолжение работы миссии ОБСЕ на российско-украинской границе.
- В МИДе Украины осудили намерение Российской Федерации не продлевать мандат миссии ОБСЕ на российско-украинской границе: "это может вызвать эскалацию".
- В посольстве Соединенных Штатов Америки разочарованы ситуацией отказа РФ продолжить работу миссии ОБСЕ на границе Украины и РФ.
- Впоследствии в России объяснили отказ от миссии ОБСЕ на границе с Украиной.
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