Управление Запорожской АЭС контролирует Украина, а территорию – российские войска, - МВД Украины

Об этом "Общественному" рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает Еспресо.TV.

Управление Запорожской атомной электростанцией в городе Энергодар Запорожской области находится в украинских руках.

При этом, по словам Денисенко, россияне контролируют периметр АЭС, хотя ситуация в Энергодаре динамично изменяется. Все время информация обновляется

Также советник добавил, что в ходе ночных боев в городе погибли три бойца Нагвардии Украины.

Напомним, территория Запорожской атомной электростанции утром 4 марта была захвачена российскими войсками, они контролируют админздания и проход на станцию.

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