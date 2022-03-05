Управление Запорожской АЭС контролирует Украина, а территорию – российские войска, - МВД Украины
В ходе боев минувшей ночью в городе погибли трое бойцов Нагвардии Украины
Об этом "Общественному" рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает Еспресо.TV.
Управление Запорожской атомной электростанцией в городе Энергодар Запорожской области находится в украинских руках.
При этом, по словам Денисенко, россияне контролируют периметр АЭС, хотя ситуация в Энергодаре динамично изменяется. Все время информация обновляется
Также советник добавил, что в ходе ночных боев в городе погибли три бойца Нагвардии Украины.
Напомним, территория Запорожской атомной электростанции утром 4 марта была захвачена российскими войсками, они контролируют админздания и проход на станцию.
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