Управление РЭБ Генштаба ВСУ: на некоторых участках фронта бывает 250-300 БПЛА в воздухе одновременно
Глава главного управления РЭБ и кибербезопасности Генштаба ВСУ полковник Иван Павленко заявил, что на некоторых участках фронта Силы обороны одновременно фиксируют 250-300 дронов в воздухе
Об этом он рассказал в интервью УП.
"Могу сказать, что сегодня, если брать территорию от Запорожья до Лимана, на некоторых участках фронта у нас бывает 250-300 дронов одновременно в воздухе", – заявил полковник.
Он подчеркнул, что речь идет не только о ударных российских БПЛА, но и о различных типах беспилотников с обеих сторон.
По словам Павленко, парадигма войны сейчас изменилась.
"Раньше мы считали, что основное средство ведения боя – это огневое поражение сил противника. Мы и сейчас так считаем. Но способы повышения эффективности этих средств, выявление противника и наведение оружия совершенно изменились. Это принесли новые технологии. В первую очередь это дроны", - подчеркнул глава главного управления РЭБ и кибербезопасности Генштаба.
Он отметил, что преимущество дронов заключается в их относительной дешевой стоимости по сравнению с танком или даже с высокотехнологичным беспилотником.
"А во-вторых, массовость производства и функциональность дронов действительно впечатляет. И вместе с этим автоматически возник вопрос радиоэлектронной борьбы, потому что этому всему надо противодействовать. Очень часто бывают ситуации, когда только средства РЭБ могут эту задачу выполнить. Рой FPV-дронов никакая огневая система сбить не может", - добавил Павленко.
По его словам, большинство иностранных экспертов по состоянию на 2022 год не представляли масштаб применения дронов в современной войне.
"Было примерно такое понимание ситуации: Афганистан, база и издалека маленький квадрокоптер. И его нужно обнаружить и подавить", - сказал полковник.
- По данным Генерального штаба ВСУ, на 12 сентября с начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили уже 4645 враждебных БПЛА оперативно-тактического уровня.
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