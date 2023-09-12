Управление РЭБ Генштаба ВСУ: на некоторых участках фронта бывает 250-300 БПЛА в воздухе одновременно

Об этом он рассказал в интервью УП.

"Могу сказать, что сегодня, если брать территорию от Запорожья до Лимана, на некоторых участках фронта у нас бывает 250-300 дронов одновременно в воздухе", – заявил полковник.

Он подчеркнул, что речь идет не только о ударных российских БПЛА, но и о различных типах беспилотников с обеих сторон.

По словам Павленко, парадигма войны сейчас изменилась.

"Раньше мы считали, что основное средство ведения боя – это огневое поражение сил противника. Мы и сейчас так считаем. Но способы повышения эффективности этих средств, выявление противника и наведение оружия совершенно изменились. Это принесли новые технологии. В первую очередь это дроны", - подчеркнул глава главного управления РЭБ и кибербезопасности Генштаба.

Он отметил, что преимущество дронов заключается в их относительной дешевой стоимости по сравнению с танком или даже с высокотехнологичным беспилотником.

"А во-вторых, массовость производства и функциональность дронов действительно впечатляет. И вместе с этим автоматически возник вопрос радиоэлектронной борьбы, потому что этому всему надо противодействовать. Очень часто бывают ситуации, когда только средства РЭБ могут эту задачу выполнить. Рой FPV-дронов никакая огневая система сбить не может", - добавил Павленко.

По его словам, большинство иностранных экспертов по состоянию на 2022 год не представляли масштаб применения дронов в современной войне.

"Было примерно такое понимание ситуации: Афганистан, база и издалека маленький квадрокоптер. И его нужно обнаружить и подавить", - сказал полковник.