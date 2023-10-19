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Управление прессы и информации в Минобороны возглавил Илларион Павлюк

19 октября, 2023 четверг
19:28
Война с Россией

Писатель Илларион Павлюк занял должность начальника управления прессы и информации, ранее находившееся в ведении Анны Маляр – до этого он служил в ГУР

Об этом Павлюк написал в Facebook.

"Невероятно горд правом носить сову на шевроне, который был эти полтора года. Могу честно сказать, что служить в ГУР мне повезло. Не представилось, не случилось, а именно повезло. Командиры были настоящими лидерами и боевыми побратимами. Ценю это", - говорится. в его публикации.

Павлюк добавил, что принимает новую должность начальника управления печати и информации Минобороны.

"Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность. Спасибо министру обороны за то, что поверил в меня и мою команду! Вместе – к победе!" – отметил Павлюк.

Что известно об Илларионе Павлюке

Родился в 1980 году в Скадовске Херсонской области. Павлюк - многодетный отец, писатель, журналист, автор бестселлеров "Я вижу, вас интересует тьма", "Белый пепел", "Танец недоумка".

В 2015 году он воевал на Донбассе в составе добровольческого разведывательного спецподразделения "Гарпун". После начала полномасштабной войны мобилизовался в одно из подразделений ГУР.

Изменения в Минобороны: что известно

5 сентября Верховная Рада Украины поддержала отставку Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. По словам президента Владимира Зеленского, Министерство обороны нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.

На следующий день Верховная Рада Украины согласовала назначение Рустема Умерова министром обороны. Ранее он занимал должность главы Фонда госимущества. По его словам, во главе Минобороны он будет вводить стандарты НАТО и цифровизировать военный учет, включая ВВК.

Впоследствии, 18 сентября, Кабинет Министров Украины уволил с должности заместителей министра обороны, а также госсекретаря министерства. В частности, в отставку отправили Анну Маляр.

УП со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве сообщила, что все заместители написали заявления на увольнение добровольно после просьбы нового главы Минобороны Рустема Умерова. Там отмечают, что уволенные больше не вернутся на должности.

Позже, 27 сентября, Кабинет Министров Украины назначил новых трех заместителей министра обороны Украины. Так, заместителем по вопросам финансов стал Джигир Юрий Анатольевич, должность заместителя по вопросам социального развития заняла Калмыкова Наталья Фернандовна, а заместителем по вопросам цифрового развития теперь является Черногоренко Катерина Леонидовна - руководитель проекта "Армия дронов".

Анна Маляр
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