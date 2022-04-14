Управление ООН по беженцам подозревает волонтерскую программу Homes for Ukraine в содействии торговле людьми
Управление Верховного комиссара ООН по беженцам поставило под сомнение безопасность британской волонтерской программы Homes for Ukraine и заподозрило ее в содействии торговле людьми
Об этом говорится в официальном обращении Управления ООН.
Как стало известно, ООН узнала об увеличении количества сообщений от украинских женщин об ощущениях опасности со стороны спонсоров, предложивших им жилье в рамках программы Homes for Ukraine.
Управление ООН в своем обращении подчеркивает необходимость принять соответствующие гарантии и меры проверки спонсоров, участвующих в программе.
Кроме того, в обращении говорится, что более безопасный процесс поселения можно было бы ввести, в частности, тактикой поселения украинских беженок и их детей с семьями или парами, а не с одинокими мужчинами. ООН считает, что поселение, проведенное без надзора, может привести к увеличению уровня рисков, с которыми могут столкнуться женщины.
Кроме того, ООН настаивает на необходимости соответствующей предварительной подготовки хозяев, выразивших готовность принимать у себя беженок. Ведь находиться на одной жилой площади с незнакомым человеком долгое время не для всех может оказаться легкой задачей.
Кроме того стало известно, местные власти сообщают о перегруженности с точки зрения оказания финансовой поддержки хозяевам и возможности своевременно проводить проверки до приезда украинцев.
- Напомним, в рамках схемы Homes for Ukraine по состоянию на 30 марта Британия предоставила 2700 виз украинцам.
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