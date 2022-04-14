Управление ООН по беженцам подозревает волонтерскую программу Homes for Ukraine в содействии торговле людьми

Об этом говорится в официальном обращении Управления ООН.



Как стало известно, ООН узнала об увеличении количества сообщений от украинских женщин об ощущениях опасности со стороны спонсоров, предложивших им жилье в рамках программы Homes for Ukraine.



Управление ООН в своем обращении подчеркивает необходимость принять соответствующие гарантии и меры проверки спонсоров, участвующих в программе.



Кроме того, в обращении говорится, что более безопасный процесс поселения можно было бы ввести, в частности, тактикой поселения украинских беженок и их детей с семьями или парами, а не с одинокими мужчинами. ООН считает, что поселение, проведенное без надзора, может привести к увеличению уровня рисков, с которыми могут столкнуться женщины.



Кроме того, ООН настаивает на необходимости соответствующей предварительной подготовки хозяев, выразивших готовность принимать у себя беженок. Ведь находиться на одной жилой площади с незнакомым человеком долгое время не для всех может оказаться легкой задачей.



Кроме того стало известно, местные власти сообщают о перегруженности с точки зрения оказания финансовой поддержки хозяевам и возможности своевременно проводить проверки до приезда украинцев.

Напомним, в рамках схемы Homes for Ukraine по состоянию на 30 марта Британия предоставила 2700 виз украинцам.