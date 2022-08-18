Об этом сообщило Государственное бюро расследований .

Как говорится в сообщении, 17 августа в управление АРМА передан арестованный телеканал депутата, подозреваемого в государственной измене, – Алексея Ковалева. Речь идет о "4 канале".

"Совместными усилиями Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора в сжатые сроки удалось установить и инициировать передачу Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, имущество народного депутата Украины Алексея Ковалева", - пишет ГБР.

Также отмечается, что общая стоимость собственности составляет более 18,5 млн грн.

Алексей Ковалев подозревается в государственной измене в условиях военного положения (ст. 111 ч. 2 УК Украины) и пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 ч. 1 УК Украины), за что предусмотрено наказание в виде 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Депутат объявлен в розыск. Продолжается досудебное расследование.

В декабре 2021 года Ковалев купил "4 канал" у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова, а затем задекларировал его в качестве подарка от родителей. А в ноябре 2021 года Ковалев попал в ДТП на авто, которого не было в его декларации.

После начала широкомасштабной агрессии России нардеп добровольно остался на оккупированных территориях, из-за чего в апреле его членство в партии "Слуга Народа" приостановили , а 3 мая исключили из фракции.

8 июня на facebook-странице нардепа Алексея Ковалева появился пост в поддержку оккупантов. В нем говорилось, что Ковалев посетил "очень важное для него мероприятие" – встречу первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко "с фермерами Херсонщины".

6 июля народному депутату Алексею Ковалеву сообщили о подозрении в государственной измене и пособничестве России. В апреле этого года правоохранители открыли дело в отношении нардепа Алексея Ковалева, который после полномасштабного вторжения РФ находится на временно оккупированной территории Херсонщины и помогает оккупантам.

7 июля генпрокурор поделилась подробностями дела обвиняемого в государственной измене нардепа Алексея Ковалева - подозреваемый организовывал вывоз соли и зерна из Херсона в Россию.

15 июля народному депутату Алексею Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в государственной измене без альтернативы внесения залога. 16 июля суд арестовал имущество депутата-изменника в пользу государства. Удержана собственность на более 4,7 млн грн.

3 августа сообщалось , что на телеканале нардепа Ковалева, подозреваемого в государственной измене, проводили обыски.

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