Об этом информирует Yahoo! News .

Отмечают, что три морских льва приняли участие в Программе морских млекопитающих ВМС США. Среди них есть лев, по имени Спайк, и он оказался самым упорным игроком в видеоигры.

Так на январском видео, опубликованном ВМС США, видно, как Спайк использует свою морду, чтобы нажать кнопку и маневрировать курсором в лабиринте в системе Enclosure Video Enrichment. Отмечают, что так морской лев понял концепцию управления курсором. После этого он постепенно перешел на серию более сложных игр со множеством сомнительных вознаграждений.

"Хотя он был последним из трех самцов морских львов, кто научился играть в эти видеоигры, он был первым, кто прошел полную обучающую программу", - поделились в ВМС.

Морская исследовательница Келли Виншип рассказала, что морские млекопитающие не разочаровываются в игре. Этим, по ее словам, они отличаются от людей.

"На самом деле морской лев не отчаивается и не бросает контроллер", - сказала она.

Фото: gettyimages

Также в ВМС США добавляют, что морские львы "демонстрируют интенсивную сосредоточенность, когда сталкиваются со все более сложными сдачами, лежащими на грани их способностей". По их словам, млекопитающие радуются победам и хотят играть, даже если не получают вознаграждения.

Программа морских млекопитающих ВМС США, работающая с 1959 года, собрала вокруг себя ученых из Тихоокеанского центра военно-морской информации (NIWC) и Национального фонда морских млекопитающих (NMMF). Они вместе заботятся о морских львах и дельфинах ВМС США. Так о более 120 этих животных заботятся около 300 человек.

По словам американских военных, дельфины и морские львы, участвующие в программе, здоровы, счастливы и живут дольше, в отличие от тех, кто остался жить в дикой природе.

В ВМС США животные помогают поднимать на поверхность объекты в портах. Так морские львы занимаются поисками оборудования ВМС на дне океана и присоединением к нему подводных тросов. Дельфины же учатся искать и отмечать места с подводными минами. Оба вида помогают находить и задерживать подводных диверсантов, представляющих угрозу портовым сооружениям ВМС США или людям.