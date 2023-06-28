Об этом сообщает пресс-служба языкового омбудсмена.

Уполномоченный призывает Министра поручить Национальной комиссии по стандартам государственного языка в кратчайшие сроки принять новое решение, полностью соответствующее пункту 11 статьи 8 Закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

По словам Кременя, нынешней рекомендацией Нацкомиссия вышла за пределы определенных законом полномочий и ее предложение не содержит четких рекомендаций по переименованию населенных пунктов в большинстве случаев.

"Анализ названий населенных пунктов, предложенных к приведению в соответствие со стандартами государственного языка, показал как выход Национальной комиссии по стандартам государственного языка за пределы определенных Законом полномочий, так и отсутствие предусмотренных Законом четких рекомендаций по их переименованию в большинстве случаев", - говорится в письме Уполномоченного на руководителя МОН.

По словам Уполномоченного, перечень Нацкомиссии содержит большое количество названий населенных пунктов, соответствующих стандартам государственного языка, а именно: Запорожье, Перемога, Звездное, Мирное, Травневе, Маяк, Молодежное, Объединенное и т.д.

Кроме того, Кремень подчеркнул, что в большинстве рекомендаций не предлагается правильный вариант названия, а содержится странная формулировка "обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название в установленном законодательством порядке", что не соответствует требованиям закона.

Справка: Закон Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" вступает в силу 27 июля 2023 года. Он будет способствовать преодолению последствий российской имперской политики в Украине и обеспечит приведение названий географических объектов в соответствие со стандартами государственного языка, что соответствует требованиям статьи 41 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому географические названия и другие названия топонимики населенных пунктов выполняются на государственном языке.