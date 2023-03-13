Уполномоченный по правам человека рассказал, законно ли раздавать повестки на улице
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что место вручения повесток никак не регламентировано законодательством, поэтому их можно раздавать на улице
Об этом он написал в Telegram.
"Выдача повесток во время военного положения должна производиться в соответствии с законодательством Украины, с соблюдением прав и свобод граждан, обеспечивая их защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь и неприкосновенность", - отметил Лубинец.
В то же время, закон не определяет, где должны вручать повестки, поэтому это может произойти на улице, в кафе или на работе.
Вручать повестку вправе:
- органы местного самоуправления;
- руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений;
- управляющие многоквартирных домов;
- должностные лица районного или городского центра комплектования.
При этом гражданин имеет право узнать, кто выдает повестку и проверить удостоверение должностного лица. Также люди призывают не стесняться проверять правильность заполнения документов.
- Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что работники военкоматов вынуждены раздавать повестки в общественных местах, поскольку не все военнообязанные регистрируются после смены места жительства.
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