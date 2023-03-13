Об этом он написал в Telegram.

"Выдача повесток во время военного положения должна производиться в соответствии с законодательством Украины, с соблюдением прав и свобод граждан, обеспечивая их защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь и неприкосновенность", - отметил Лубинец.

В то же время, закон не определяет, где должны вручать повестки, поэтому это может произойти на улице, в кафе или на работе.

Вручать повестку вправе:

органы местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений;

управляющие многоквартирных домов;

должностные лица районного или городского центра комплектования.

При этом гражданин имеет право узнать, кто выдает повестку и проверить удостоверение должностного лица. Также люди призывают не стесняться проверять правильность заполнения документов.