Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Уполномоченный по правам человека рассказал, законно ли раздавать повестки на улице

Уполномоченный по правам человека рассказал, законно ли раздавать повестки на улице

13 мартa, 2023 понедельник
15:34
Общество

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что место вручения повесток никак не регламентировано законодательством, поэтому их можно раздавать на улице

Об этом он написал в Telegram.

"Выдача повесток во время военного положения должна производиться в соответствии с законодательством Украины, с соблюдением прав и свобод граждан, обеспечивая их защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь и неприкосновенность", - отметил Лубинец.

В то же время, закон не определяет, где должны вручать повестки, поэтому это может произойти на улице, в кафе или на работе.

Вручать повестку вправе:

  • органы местного самоуправления;
  • руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений;
  • управляющие многоквартирных домов;
  • должностные лица районного или городского центра комплектования.

При этом гражданин имеет право узнать, кто выдает повестку и проверить удостоверение должностного лица. Также люди призывают не стесняться проверять правильность заполнения документов.

  • Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что работники военкоматов вынуждены раздавать повестки в общественных местах, поскольку не все военнообязанные регистрируются после смены места жительства.
Новости
Украина
война с Россией
Читайте также:
Сергій Кривонос
11 мартa, 2023 суббота
Бахмут нужно было сдавать еще три недели назад, - генерал Кривонос
Лукашенко та Сі Цзіньпін
Автор Антин Борковский
12 мартa, 2023 воскресенье
Армия Беларуси усиленно готовится к войне и это очень плохо, - Санников
Тайсон Ф'юрі у (в центрі) бою проти Дерека Чісори
13 мартa, 2023 понедельник
Самый влиятельный промоутер мира разоблачил план Фьюри с ультиматумом относительно призовых Усика
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.06
    Покупка 38.06
    Продажа 38.85
  • EUR
    Покупка 40.05
    Продажа 41
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
13 мартa
16:10
Эксклюзив
На Донецком направлении есть несколько напряженных точек, где идут адские бои, - полковник ВСУ Селезнев
16:03
OPINION
Смогут ли Путин и система победить Голливуд?
16:00
Валерий Безус стал советником министра развития громад, территорий и инфраструктуры.
15:54
Перед игрой с Англией травмировался еще один знаковый футболист сборной Украины
15:48
На Бали могут отменить упрощенный визовый режим для граждан Украины и России
15:46
Эксклюзив
Основная цель россиян на Кинбурнской косе – террор морского транспортного коридора, - Гуменюк
15:38
Из-за вероятного присутствия ДРГ на Херсонщине вводят удлиненный комендантский час
15:30
В Германии украинские защитники завершают обучение на танках Leopard
15:14
Фьюри придумал новое условие для проведения боя с Усиком
15:09
На Херсонщине автомобиль подорвался на российской мине: водитель погиб на месте
15:06
В Херсонской области под обстрел попала бригада энергетиков
14:57
В Москве массово вырубают парки для развертывания систем ПВО, - The Insider
14:42
В Иране помиловали 22 тысячи человек, участвовавших в протестах
14:34
Эксклюзив
Грузия в очень опасной и тревожной ситуации, - журналистка Ахвледиани
14:31
Эксклюзив
Опасности из Молдовы есть, но ее можно минимизировать, - дипломат Чалый
14:20
Путин встретился с Кадыровым и похвалил чеченцев, воюющих против Украины
14:03
Эксклюзив
Лукашенко начинает сомневаться в Путине, - эксперт-международник Краев
14:02
На фото Михаил Подоляк
"Оскар" вне политики? В Офисе Зеленского отреагировали на награду для фильма о Навальном
14:00
OPINION
Сейчас пришел наш "43-й"
13:56
Си Цзиньпин планирует поговорить с Зеленским впервые с начала полномасштабной войны в Украине
13:38
Олег Николенко
"Не там ищет врага грузинская власть": МЗС Украины отреагировало на заявление премьера Грузии
13:36
Эксклюзив
Китай готовится к противостоянию века, - китаевед Голод
13:22
Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что намерены достичь поставленных в Украине целей только военным путем
13:20
ЕС
ЕС продлил санкции против РФ еще на полгода, - журналист
13:15
Пригожин заявил об урегулировании конфликта с российским минобороны
13:09
Обновлено
Россия обстреляла Черниговщину. В Сумской области один человек погиб, четверо ранены
13:04
В Харькове призывают уменьшить потребление света из-за восстановительных работ
13:03
В Кремле прокомментировали ответ Зеленского на петицию о переименовании России
13:00
Оккупанты на Донетчине довели железную дорогу до плачевного состояния: в Центре нацсопротивления раскрыли подробности
12:56
Оккупанты планируют эвакуацию чиновников и их семей из Васильевки на Запорожье в Крым
12:44
Сильный ветер и сухой воздух с солнышком: прогноз погоды в Украине 14 марта от Наталки Диденко
12:38
Обновлено
За сутки в Донецкой области армия РФ ранила восьмерых мирных жителей
12:37
Последний абсолютный чемпион в супертяжелом весе дал прогноз на бой Усика против Фьюри
12:26
В Харьковской области гражданский наступил на мину "Лепесток", его госпитализировали в состоянии средней тяжести
12:23
Расстрелянный россиянами украинский воин оказался уроженцем Молдовы, в Кишиневе отреагировали
12:17
Обновлено
Враг обстрелял громаду в Николаевской области: два человека погибли, среди пострадавших ребенок
12:02
Лукашенко в Тегеране подписал документ о всестороннем сотрудничестве Беларуси и Ирана
12:01
OPINION
Америка и Европа стремятся помочь ВСУ победить "на одном дыхании"
11:52
Обновлено
РФ вывела в Черное море 3 ракетоносителя, на них может быть до 20 ракет "Калибр"
11:36
В Воздушных силах рассказали, что нужно для старта учений украинских пилотов на западных истребителях
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV