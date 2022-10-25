"Уплачивает налоги, спонсирует войну": актриса Зайцева осудила оставшуюся в России Галину Безрук
Украинская актриса Елизавета Зайцева, известная по ролям в сериалах "Люся интерн" и "Клан ювелиров", считает, что у поддерживающих Россию украинцев нужно отобрать украинское гражданство
Об этом Елизавета Зайцева сказала в интервью Алине Доротюк.
Украинская актриса возмущена, что сериал "Домик к счастью", в котором снялась Галина Безрук, сейчас транслируют на "Новом канале". Актриса считает, что избравшим Россию украинским артистам живут и работают в стране-агрессорке, не место на украинском телевидении. Зайцева отметила, что понимает, что на производство этого медиапродукта были потрачены средства, впрочем, транслировать сериалы и фильмы с не поддерживающими Украину актерами недопустимо.
"Этот человек поддерживает войну. Этот человек находится на территории Российской Федерации, платит налоги, спонсирует эту войну. Что здесь еще нужно? Меня это возмущает. Я не понимаю, а зачем ребята наши гибнут? Почему дети гибнут? Чтобы потом Галю Безрук показывали на "Новом канале"?", - подчеркнула Зайцева.
Отвечая на вопрос журналистки, как Украине взаимодействовать с такими артистами, актриса сериала "Люся Интерн" отметила, что им нужно запретить въезд в Украину.
"Не пускать на территорию Украины больше никогда, забрать гражданство. У всех, кто у нас там есть: Регина Тодоренко, Ани Лорак всяческие. Все, пусть там остаются. Это их выбор", – добавила Зайцева.
- На днях украинская актриса Галина Безрук, снявшаяся в сериалах "Последний москаль" и "Слуга народа", дала интервью российскому пропагандистскому изданию и рассказала, что осталась жить в России, ведь выбрала не родину, а семью
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