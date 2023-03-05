Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Александрии, где проходил матч, полтавчане повели в счете на 5-й минуте, когда забил Таулант Сефери. Вскоре албанец реализовал пенальти, сделал дубль и увеличил преимущество "Ворсклы".

"Заря" сократила отставание на 57-й минуте усилиями Владимира Бражко. А на 72-й минуте луганчане оказались в большинстве после изъятия Лукаса Рамиреса.

"Заря" воспользовалась численным преимуществом в компенсированное арбитром время. Сначала Назарий Русин сравнял счет. А затем Бражко забил с одиннадцатиметрового и принес луганцам победу 3:2.

"Заря" набрала 31 очко и поднялась на третье место. Луганчане отодвинули на четвертую позицию "Динамо", у которого 30 баллов. Полтавчане с 18 пунктами - девятые.

Чемпионат Украины

16-й тур

5 марта

"Ворскла" - "Заря" 2:3

Голы: Сефери, 5, 16 (пен.) - Бражко, 57, 90+3 (пен.), Русин, 90+1

Удаление : Рамирес, 72 ("Ворскла")