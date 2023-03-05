УПЛ: "Заря" совершила победный камбек в матче с "Ворсклой" и опередила "Динамо"
5 марта в 16-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" в меньшинстве проиграла "Заре"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Александрии, где проходил матч, полтавчане повели в счете на 5-й минуте, когда забил Таулант Сефери. Вскоре албанец реализовал пенальти, сделал дубль и увеличил преимущество "Ворсклы".
"Заря" сократила отставание на 57-й минуте усилиями Владимира Бражко. А на 72-й минуте луганчане оказались в большинстве после изъятия Лукаса Рамиреса.
"Заря" воспользовалась численным преимуществом в компенсированное арбитром время. Сначала Назарий Русин сравнял счет. А затем Бражко забил с одиннадцатиметрового и принес луганцам победу 3:2.
"Заря" набрала 31 очко и поднялась на третье место. Луганчане отодвинули на четвертую позицию "Динамо", у которого 30 баллов. Полтавчане с 18 пунктами - девятые.
Чемпионат Украины
16-й тур
5 марта
"Ворскла" - "Заря" 2:3
Голы: Сефери, 5, 16 (пен.) - Бражко, 57, 90+3 (пен.), Русин, 90+1
Удаление : Рамирес, 72 ("Ворскла")
- 3 марта "Кривбасс" победил "Колос" в стартовом матче 16-го тура чемпионата Украины.
- 4 марта лидер УПЛ "Днепр-1" сыграл вничью с "Александрией" , а "Динамо" на своем поле уступило "Ингульцу" .
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