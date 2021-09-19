УПЛ: "Заря" разгромила "Черноморец", "Львов" не смог дома одолеть "Металлист 1925"
В 8-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" победила в Запорожье "Черноморец" со счетом 3:0, а "Львов" на своем поле сыграл в нулевую ничью с "Металлистом 1925" из Харькова
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Заря", благодаря домашней победе над "Черноморцем", набрала 14 очков и занимает седьмое место. Одесситы с 5 пунктами идут 14-ми.
"Львов" имеет 3 балла и занимает последнюю позицию в турнирной таблице. "Металлист 1925" с 7 очками - 12-й.
Чемпионат Украины
8-й тур
19 сентября
"Заря" - "Черноморец" 3:0
Голы: Кабаев, 2, Гладкий, 45 (пен.), Сайядманеш, 88
"Львов" - "Металлист 1925" 0:0
- Напомним, 17 сентября в 8-м туре УПЛ черниговская "Десна" победила львовский "Рух" - 1:0.
- В первом матче субботы "Колос" обыграл в гостях "Ингулец" .
- Также 18 сентября "Шахтер" разгромил "Мариуполь" и догнал "Динамо" в турнирной таблице.
- Кроме этого,"Днепр-1" на своем поле одолел "Верес" .
- "Динамо" в компенсированное время вырвало победу над "Александрией" в УПЛ.
- В воскресенье "Ворскла" в Полтаве обыграла "Минай" .
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