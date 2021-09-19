УПЛ: "Заря" разгромила "Черноморец", "Львов" не смог дома одолеть "Металлист 1925"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Заря", благодаря домашней победе над "Черноморцем", набрала 14 очков и занимает седьмое место. Одесситы с 5 пунктами идут 14-ми.

"Львов" имеет 3 балла и занимает последнюю позицию в турнирной таблице. "Металлист 1925" с 7 очками - 12-й.

Чемпионат Украины

8-й тур

19 сентября

"Заря" - "Черноморец" 3:0

Голы: Кабаев, 2, Гладкий, 45 (пен.), Сайядманеш, 88

"Львов" - "Металлист 1925" 0:0

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