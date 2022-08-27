УПЛ: "Заря" победила "Львов", "Ворскла" проиграла "Вересу". Результаты всех матчей 2 тура
В субботу, 27 августа, во 2-м туре чемпионата Украины по футболу проходят матчи "Ворскла" - "Верес", "Львов" - "Заря" и "Металлист 1925" - "Черноморец"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Чемпионат Украины
2-й тур
27 августа
"Ворскла" - "Верес" 1:2Голы: Скляр, 21 - Кучеров, 82, Шестаков, 90+7
"Львов" - "Заря" 2:3Голы : Бойко, 12, Ничь, 49 - Вантух, 8, Мишнев, 58, Алефиренко, 90+1
15:00 - "Металлист 1925" - "Черноморец" - Прямая трансляция на Setanta Sports
28 августа
13:00 - "Колос" - "Рух" - Setanta Sports
15:00 "Шахтер" - "Кривбасс" - Setanta Sports
17:00 - "Динамо" - "Днепр-1" - Setanta Sports
29 августа
13:00 - "Металлист" - "Ингулец" - Setanta Sports
15:00 - "Александрия" - "Минай" - Setanta Sports
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23 августа в Киеве "Шахтер" в 1 туре чемпионата Украины сыграл в нулевую ничью с "Металлистом 1925".
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