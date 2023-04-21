УПЛ: "Заря" победила "Колос" и поднялась в зону ЛЧ, расписание всех матчей 22-го тура
В пятницу, 21 апреля, матчем "Колос" - "Заря" стартовал 22-й тур чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Благодаря победе над "Колосом" (1:0) луганская "Заря" набрала 46 очков, обошла "Днепр-1" и теперь занимает вторую позицию в турнирной таблице.
Украинская Премьер-лига
22-й тур
21 апреля
"Колос" - "Заря" 0:1
Гол: Бражко, 31
Удаление: Снурницын, 55
22 апреля
13:00 "Ворскла" - "Металлист" (Setanta)
15:00 "Верес" - "Минай" (Setanta)
17:00 "Динамо" - "Шахтер" (2+2)
23 апреля
13:00 "Львов" - "Металлист 1925" (Setanta)
15:00 "Кривбасс" – "Черноморец" (Setanta)
24 апреля
13:00 "Днепр-1" - "Рух" (УНИАН)
15:00 "Александрия" - "Ингулец" (Setanta)
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