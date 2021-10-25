УПЛ выступила против проведения ЧМ по футболу каждые 2 года

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ .



Украинская Премьер-лига приняла участие в проведении Генеральной Ассамблеи Ассоциации Европейских Лиг, организованной Lega Serie A (чемпионат Италии, - ред.).



Главной темой для обсуждения стало предложение ФИФА о внесении изменений в международный календарь матчей и проведении ЧМ каждые два года. Украинская Премьер-лига присоединилась к мнению национальных футбольных лиг и четко выразила свою позицию о невозможности введения предложенных изменений. Лиги единогласно отклонили предложение ФИФА.

Ранее ФИФА сообщила национальным ассоциациям о планах проводить чемпионат мира каждые два года, начиная с 2026 года.

С 1930 года ЧМ проходит каждые четыре года, за исключением 1942 и 1946 годов, когда турнир не состоялся из-за Второй мировой войны.

Два следующих чемпионата мира пройдут в Катаре в 2022 году и в Канаде, Мексике и США в 2026 году.