УПЛ: "Ворскла" победила "Ингулец", расписание других матчей 20-го тура
В пятницу, 7 апреля, матчем "Ворскла" - "Ингулец" стартовал 20-й тур чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинская Премьер-лига
20-й тур
7 апреля
"Ворскла" - "Ингулец" 1:0
Гол: Портной, 49
8 апреля
13:00 "Динамо" - "Минай" (2+2)
13:00 "Кривбасс" - "Заря" (Setanta)
14:00 "Шахтер" - "Металлист" (Setanta)
15:00 "Рух" - "Верес" (УНИАН)
9 апреля
13:00 "Днепр-1" - "Львов" (УНИАН)
13:00 "Александрия" - "Черноморец" (Setanta)
15:00 "Колос" - "Металлист 1925" (Setanta)
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