English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт УПЛ: "Верес" проиграл "Металлисту". Расписание и результаты всех матчей 6-го тура

УПЛ: "Верес" проиграл "Металлисту". Расписание и результаты всех матчей 6-го тура

7 октября, 2022 пятница
18:16
Спорт

В 6-м туре чемпионата Украины по футболу харьковский "Металлист" оказался сильнее ривненского "Вереса"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 5-м туре премьер-лиги "Шахтер" победил "Металлист" 6:1, набрал 13 очков и стал единоличным лидером. На второй позиции с 12 пунктами идет "Днепр-1", обыгравший "Львов" - 3:0. "Заря", "Колос", "Александрия" и "Верес" имеют по 10 баллов.

"Динамо" с 6 очками – девятое.

Украинская Премьер-лига

6-й тур

7 октября

"Верес" - "Металлист 1:2

Голы : Клец, 79 (пен.) - Прядун, 29, Каплиенко, 57

17:00 "Колос" - "Ингулец"

8 октября

13:00 "Ворскла" – "Черноморец"

9 октября

13:00 "Днепр-1" - "Заря"

15:00 "Кривбасс" - "Минай"

17:00 "Динамо" - "Рух"

10 октября

15:00 "Александрия" - "Металлист 1925"

Матч "Львов" - "Шахтер" перенесен

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Читайте также:
окупанти рф
6 октября, 2022 четверг
Британская разведка указала на дилемму, перед которой оказалась РФ на фоне наступления ВСУ в Херсонской области
винищувач
5 октября, 2022 среда
Авиация НАТО перехватила российские истребители над Польшей и Швецией
Голова оборонного комітету держдуми РФ Андрій Картаполов
5 октября, 2022 среда
Глава оборонного комитета госдумы РФ обвинил минобороны России во лжи по поводу войны в Украине
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.22
    Покупка 40.22
    Продажа 41.07
  • EUR
    Покупка 38.93
    Продажа 40.02
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
7 октября
19:03
OPINION
Операционные потери материнской компании TikTok вырос за 2021 год в три раза
19:00
Россия снова обстреляла Запорожье, ПВО сбила три ракеты оккупантов
18:53
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:23
На ЗАЭС состоялась первая ротация представителей миссии МАГАТЭ, - Гросси
18:23
В Беларусь доставили иранские дроны-камикадзе, - управление Сил ТрО "Запад"
18:17
Эксклюзив
Успехи ВСУ в Луганской области влияют на смену военных командующих в РФ, - военный эксперт Катков
18:12
Правительство Германии выдало визу подозреваемому в шпионаже россиянину, - Spiegel
18:11
ООН планирует назначить нового следователя по правам человека в России
18:06
В попытке угодить диктатору-имениннику россияне могут нанести массированный удар по гражданской или критической инфраструктуре разных регионов Украины, - ОК "Юг"
18:03
"Первая цель наступления не удалась": Наев рассказал, когда понял, что "блицкриг" РФ провалился
17:56
"Не присылали РФ никакого оружия": МИД Ирана снова открестился от поставок дронов россиянам
17:49
Сергей Наев
Командующий Объединенными силами Наев прокомментировал возможности Беларуси пойти в наступление
17:48
У россиян существенно уменьшилось количество крылатых ракет в Черном море
17:40
Украинская авиация ударила по пунктам развертывания российских ПВО в районе Новой Каховки
17:27
Россия из С-300 обстреляла недавно освобожденные населенные пункты Херсонской области
17:26
Эксклюзив
Сергей Згурец
Частные армии и региональные элиты – это существенный фактор внутренних разладов, которые могут начаться в РФ, - Згурец
17:21
Эксклюзив
Путин держит Пригожина для запугивания военной элиты РФ, что она может быть не нужна, - аналитик Фонда "Вернись живым"
17:16
Аналитика
Рыцари мальтийского паспорта
17:10
OPINION
Агия Загребельская
"Моя хата скраю" = "какая разница". Как Украина повелась в ООН
16:41
Юрий Витренко
Газпром недоплатил Нафтогазу около $200 млн, - Витренко
16:37
Капитану российской армии дали должность в Международной федерации бобслея: представители Латвии и Великобритании устроили протест
16:30
Эксклюзив
В Праге проходит саммит Европейского политического сообщества: кроме энергетики говорят и об Украине, - корреспондент Радио Свобода Стеценко
16:29
Рада приняла проект Госбюджета на 2023 год
16:23
Чехия Украина
Правительство Чехии планирует большой визит в Киев
16:12
Создатели мультфильма по мотивам игры "Марио" показали первый трейлер
16:02
OPINION
Украинские правозащитники впервые получат "Нобеля"
16:00
Кремль позволил госСМИ признавать неудачи в войне и иногда говорить правду из-за сомнений у россиян, - Bloomberg
15:47
ВСУ деоккупировали более 2,4 тыс. кв. км Херсонщины
15:45
Александр Тупицкий
Украина требует от Австрии выдать судью Тупицкого, - СМИ
15:37
"Литература на экспорт" от Книжного Арсенала: издатели из Украины присоединились к ярмарке детской книги Испании
15:25
На кинофестивале Kharkiv MeetDocs победила документалка о жизни подростка
15:22
Микрочип
В Нидерландах задержан подозреваемый в продаже микрочипов РФ в обход санкций
15:07
Подоляк
Интересное понимание слова "мир", - Подоляк о Нобелевской премии
15:06
Эксклюзив
Если ядерный удар. Как Путин и его консервы пугают мир апокалипсисом
15:03
В Украине ликвидировали капитана погранвойск ФСБ, - офицер ВСУ Штефан
15:02
Норвегия направила судно для проверки подводного газопровода в Германию из-за опасений диверсий
14:50
Эксклюзив
Россияне активно готовятся к обороне Сватовой и Кременной, - спикер Восточной группировки войск Череватый
14:48
Эксклюзив
Самый страшный день плена - это избиение военнопленного, который не кричал и не умолял спасения, - освобожденная волонтер
14:41
OPINION
Столетняя война
14:40
холера
Холера снова возвращается, - председатель ВОЗ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV