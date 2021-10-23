УПЛ: "Верес" победил "Мариуполь", результаты других матчей 12-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Луцке, победу "Вересу" принес дубль Михаила Шестакова во втором тайме.

Клуб из Ривне выиграл 2:0, набрал 18 очков и занимает восьмое место. "Мариуполь" с 4 пунктами - 16-й.

Чемпионат Украины

12-й тур

23 октября

"Верес" - "Мариуполь" 2:0

Голы: Шестаков, 64, 80

22 октября

"Металлист 1925" - "Ингулец" 4:0

Голы: Батюшин, 44, Западня, 58, Марлисон, 66, Крысько, 83

"Десна" - "Александрия" 1:1

Голы: Безбородко, 35, Третьяков, 28

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