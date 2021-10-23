УПЛ: "Верес" победил "Мариуполь", результаты других матчей 12-го тура
В 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Верес" обыграл на своем поле "Мариуполь"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Луцке, победу "Вересу" принес дубль Михаила Шестакова во втором тайме.
Клуб из Ривне выиграл 2:0, набрал 18 очков и занимает восьмое место. "Мариуполь" с 4 пунктами - 16-й.
Чемпионат Украины
12-й тур
23 октября
"Верес" - "Мариуполь" 2:0
Голы: Шестаков, 64, 80
22 октября
"Металлист 1925" - "Ингулец" 4:0
Голы: Батюшин, 44, Западня, 58, Марлисон, 66, Крысько, 83
"Десна" - "Александрия" 1:1
Голы: Безбородко, 35, Третьяков, 28
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