УПЛ: "Верес" обыграл "Черноморец". Расписание и результаты 6-го тура
В пятницу, 1 сентября, стартовал 6-й тур чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
6-й тур Украинской Премьер-лиги стартовал поединком "Верес" – "Черноморец", где ривненская команда победила одесситов со счетом 3:1.
Украинская Премьер-лига
6-й тур
1 сентября
"Верес" - "Черноморец" 3:1
Голы: Я. Сикейра, 35 (пен.), Шарай, 45+3, 71 – Путря, 24 (пен.)
2 сентября
13:00 "Минай" – "Шахтер"
15:00 "Полесье" - "Оболонь"
17:00 "Ворскла" - "Александрия"
3 сентября
13:00 "Днепр-1" - "ЛНЗ Черкассы"
17:00 "Колос" - "Кривбасс"
19:00 "Рух" - "Металлист 1925"
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