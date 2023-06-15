УПЛ: "Верес" назначил нового главного тренера
Новым главным тренером футбольного клуба "Верес" из Ровно стал Сергей Лавриненко
Об этом сообщает VERES TV .
О назначении Лавриненко было объявлено на заседание наблюдательного совета "Верес".
С новым тренером заключили контракт на три года. В команде из Ровно Сергей Лавриненко заменит Юрия Вирта, уволенного после завершения сезона 2022/23.
48-летний Лавриненко в 2014-2016 годах возглавлял кировоградскую "Звезду", до 2022 года тренировал "Ингулец".
Как "Верес" сыграл в сезоне 2022/23.
"Верес" завершил сезон на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ и сыграл в переходных матчах за сохранение места в УПЛ с запорожским "МФК "Металлург" из первой лиги. Уровни по итогам двух матчей победили 0:1, 6:1.
- 14 июня "Верес" победил МФК "Металлург" и сохранил место в премьер-лиге.
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