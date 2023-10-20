УПЛ утвердило дату матча "Динамо" - "Шахтер"

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Планируется, что матч "Динамо" - "Шахтер" состоится в пятницу, 3 ноября. Стартовый свисток раздастся в 17:00.

В турнирной таблице киевляне после 7-х матчей набрали 15 очков и отстают от лидера "Кривбаса" на 5 баллов. У криворожской команды 20 очков за 10 проведенных поединков.

"Шахтер" сыграл 9 матчей и имеет 18 очков.

Смена тренера "Шахтера"

В донецком клубе объявили о прекращении действия контракта с Патриком ван Левеном. Вместе с нидерландцем "Шахтер" покидает весь тренерский штаб.

Исполняющим обязанности главного тренера "Шахтера" стал спортивный директор клуба Дарио Срна.

Патрик ван Леувен возглавил "Шахтер" в июле 2023 года и был уволен после 12 матчей.