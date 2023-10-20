УПЛ утвердило дату матча "Динамо" - "Шахтер"
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 13-го тура
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Планируется, что матч "Динамо" - "Шахтер" состоится в пятницу, 3 ноября. Стартовый свисток раздастся в 17:00.
В турнирной таблице киевляне после 7-х матчей набрали 15 очков и отстают от лидера "Кривбаса" на 5 баллов. У криворожской команды 20 очков за 10 проведенных поединков.
"Шахтер" сыграл 9 матчей и имеет 18 очков.
Смена тренера "Шахтера"
В донецком клубе объявили о прекращении действия контракта с Патриком ван Левеном. Вместе с нидерландцем "Шахтер" покидает весь тренерский штаб.
Исполняющим обязанности главного тренера "Шахтера" стал спортивный директор клуба Дарио Срна.
Патрик ван Леувен возглавил "Шахтер" в июле 2023 года и был уволен после 12 матчей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.57Продажа 40.62
- Актуальное
- Важное