УПЛ: "Шахтер" в меньшинстве победил "Рух". Результаты и расписание всех матчей 3-го тура
В матче-открытии 3-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" победил львовский "Рух"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
3-й тур УПЛ стартовал сегодня, 3 сентября. Львовский "Рух" принимал донецкий "Шахтер" и в большинстве своем уступил со счетом 0:1. На 35-й минуте Михаил Мудрик получил красную карточку. Единственный и победный гол для "горняков" забил Ефим Конопля.
Официальный транслятор всех матчей УПЛ – Setanta Sports.
Чемпионат Украины по футболу
3-й тур
2 сентября
"Движение" - "Шахтер" 0:1
Гол : Конопля, 79
Удаление: Мудрик, 35
3 сентября
13:00 "Заря" – "Динамо"
13:00 "Днепр-1" - "Верес"
15:00 "Металлист 1925" - "Ворскла"
4 сентября
15:00 "Черноморец" - "Ингулец"
17:00 "Кривбасс" – "Львов"
5 сентября
13:00 "Минай" - "Колос"
15:00 "Александрия" - "Металлист"
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23 августа в Киеве "Шахтер" в 1 туре чемпионата Украины сыграл в нулевую ничью с "Металлистом 1925".
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