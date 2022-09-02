Об этом сообщает Еспресо.TV.

3-й тур УПЛ стартовал сегодня, 3 сентября. Львовский "Рух" принимал донецкий "Шахтер" и в большинстве своем уступил со счетом 0:1. На 35-й минуте Михаил Мудрик получил красную карточку. Единственный и победный гол для "горняков" забил Ефим Конопля.

Официальный транслятор всех матчей УПЛ – Setanta Sports.

Чемпионат Украины по футболу

3-й тур

2 сентября

"Движение" - "Шахтер" 0:1

Гол : Конопля, 79

Удаление: Мудрик, 35

3 сентября

13:00 "Заря" – "Динамо"

13:00 "Днепр-1" - "Верес"

15:00 "Металлист 1925" - "Ворскла"

4 сентября

15:00 "Черноморец" - "Ингулец"

17:00 "Кривбасс" – "Львов"

5 сентября

13:00 "Минай" - "Колос"

15:00 "Александрия" - "Металлист"

23 августа в Киеве "Шахтер" в 1 туре чемпионата Украины сыграл в нулевую ничью с "Металлистом 1925".

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