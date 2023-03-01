УПЛ: "Шахтер" сократил отставание от "Днепра-1" Турнирная таблица
"Шахтер" победил "Минай" со счетом 4:1 и сократил отставание от лидера чемпионата Украины - "Днепра-1" до 2 очков
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
"Шахтер" во Львове победил "Минай" со счетом 4:1. За победителей забили Тарас Степаненко, Георгий Судаков и Даниил Сикан на счету которого дубль. В "Минае" гол престижа провел Назарий Воробчак.
"Шахтер" набрал 33 очка и сократил отставание от лидера премьер-лиги "Днепра-1" до 2 пунктов. "Минай" с 14 баллами идет 13-м.
Чемпионат Украины
Матч 9-го тура
28 февраля
"Минай" – "Шахтер" 1:4
Голы : Воробчак, 31 - Стапаненко, 8, Сикан, 15, 60, Судаков, 40
- 27 февраля матчем между "Александрией" и "Металлистом 1925" после зимнего перерыва возобновился чемпионат Украины .
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