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УПЛ: "Шахтер" победил "Динамо" в матче с удалением и пенальти

16 октября, 2022 воскресенье
18:52
Спорт

В воскресенье 16 октября во Львове "Шахтер" обыграл "Динамо" в 7-м туре чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На "Арене Львов" на 29-й минуте "Шахтер" вывел вперед Александр Зубков. Дончане упустили шанс увеличить преимущество в конце первого тайма, когда Лассина Траоре не реализовал пенальти.

Сразу после перерыва Владислав Ванат сравнял счет. Однако уже на 48-й минуте команда Игоря Йовичевича забила во второй раз усилиями Михаила Мудрыка.

На 69-й минуте "Динамо" осталось в меньшинстве из-за удаления Ильи Забарного. Дончане воспользовались численным преимуществом на 74-й минуте, когда забил Даниил Сикан.

"Шахтер" победил "Динамо", набрал 16 очков и занимает в турнирной таблице второе место. "Горняки" на 2 пункта отстают от "Днепра-1". Киевляне с 9 баллами идут девятыми.

Чемпионат Украины

7-й тур

16 октября

"Шахтер" – "Динамо" 3:1

Голы: Зубков, 29, Мудрык, 48, Сикан, 74 - Ванат, 46

Удаление : Забарный, 69 ("Динамо")

На 45-й минуте Траоре ("Шахтер") не реализовал пенальти.

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