УПЛ: "Шахтер" победил "Динамо" в матче с удалением и пенальти
В воскресенье 16 октября во Львове "Шахтер" обыграл "Динамо" в 7-м туре чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На "Арене Львов" на 29-й минуте "Шахтер" вывел вперед Александр Зубков. Дончане упустили шанс увеличить преимущество в конце первого тайма, когда Лассина Траоре не реализовал пенальти.
Сразу после перерыва Владислав Ванат сравнял счет. Однако уже на 48-й минуте команда Игоря Йовичевича забила во второй раз усилиями Михаила Мудрыка.
На 69-й минуте "Динамо" осталось в меньшинстве из-за удаления Ильи Забарного. Дончане воспользовались численным преимуществом на 74-й минуте, когда забил Даниил Сикан.
"Шахтер" победил "Динамо", набрал 16 очков и занимает в турнирной таблице второе место. "Горняки" на 2 пункта отстают от "Днепра-1". Киевляне с 9 баллами идут девятыми.
Чемпионат Украины
7-й тур
16 октября
"Шахтер" – "Динамо" 3:1
Голы: Зубков, 29, Мудрык, 48, Сикан, 74 - Ванат, 46
Удаление : Забарный, 69 ("Динамо")
На 45-й минуте Траоре ("Шахтер") не реализовал пенальти.
- Перед матчем между "Шахтером" и "Динамо" Пташка из Азовстали исполнила гимн Украины, а освобожденный из плена защитник Мариуполя Михаил Дианов первым ударил по мячу.
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