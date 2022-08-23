УПЛ: "Шахтер" не смог переиграть "Металлист 1925", результаты других матчей 1-го тура чемпионата Украины
Во вторник, 23 августа, четырьмя матчами стартовал новый чемпионат Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Новый сезон в премьер-лиге открылся в 13:00 в Киеве на НСК "Олимпийский" игрой между "Шахтером" и "Металлистом 1925". Также сегодня встречаются "Заря" - "Ворскла", "Черноморец" - "Верес" и "Колос" - "Кривбасс".
В условиях военного положения футбольные матчи будут проходить без зрителей на трибунах. Во время воздушной тревоги игры будут останавливать, а команды будут отправляться в укрытие.
Чемпионат Украины по футболу
1-й тур
23 августа
"Шахтер" - "Металлист 1925" 0:0
15:00 - "Заря" - "Ворскла" - прямая трансляция на Setanta Sports, 2+2
15:00 - "Черноморец" - "Верес" - Setanta Sports 2
17:00 - "Колос" - "Кривбасс" - Setanta Sports
24 августа
15:00 - "Львов" - "Металлист" - Setanta Sports
25 августа
13:00 - "Ингулец" - "Александрия" - Setanta Sports
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.53
Покупка 39.53Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 39.42Продажа 40.5
- Актуальное
- Важное