Об этом сообщает Еспресо.TV.

Новый сезон в премьер-лиге открылся в 13:00 в Киеве на НСК "Олимпийский" игрой между "Шахтером" и "Металлистом 1925". Также сегодня встречаются "Заря" - "Ворскла", "Черноморец" - "Верес" и "Колос" - "Кривбасс".

В условиях военного положения футбольные матчи будут проходить без зрителей на трибунах. Во время воздушной тревоги игры будут останавливать, а команды будут отправляться в укрытие.

Чемпионат Украины по футболу

1-й тур

23 августа

"Шахтер" - "Металлист 1925" 0:0

15:00 - "Заря" - "Ворскла" - прямая трансляция на Setanta Sports, 2+2

15:00 - "Черноморец" - "Верес" - Setanta Sports 2

17:00 - "Колос" - "Кривбасс" - Setanta Sports

24 августа

15:00 - "Львов" - "Металлист" - Setanta Sports

25 августа

13:00 - "Ингулец" - "Александрия" - Setanta Sports

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