УПЛ: "Шахтер" играет с "Днепром-1", результаты и расписание других матчей 29-го тура
28 мая в 29-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" встречается с "Днепром-1", а "Заря" играет с "Александрией"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" перед решающей игрой сезона лидирует в турнирной таблице и опережает ближайшего преследователя – "Днепр-1" – на 5 очков. Донетчанам достаточно сыграть вничью, чтобы за тур до финиша гарантировать золотые медали чемпионата Украины.
Чемпионат Украины
29-й тур
28 мая
15:00. "Шахтер" - "Днепр-1", прямая трансляция на Setanta Sports
15:00. "Александрия" - "Заря", Setanta Sports
29 мая
15:00. "Металлист 1925" - "Кривбасс", Setanta Sports
15:00. "Черноморец" - "Рух", Setanta Sports
15:00. "Львов" - "Ингулец", Setanta Sports
15:00. "Ворскла" - "Колос", Setanta Sports
15:00. "Металлист" - "Минай", УНИАН
15:00. "Динамо" - "Верес", 2+2
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.66
-
EUR
Покупка 40.04Продажа 40.88
- Актуальное
- Важное