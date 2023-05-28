Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" перед решающей игрой сезона лидирует в турнирной таблице и опережает ближайшего преследователя – "Днепр-1" – на 5 очков. Донетчанам достаточно сыграть вничью, чтобы за тур до финиша гарантировать золотые медали чемпионата Украины.

Чемпионат Украины

29-й тур

28 мая

15:00. "Шахтер" - "Днепр-1", прямая трансляция на Setanta Sports

15:00. "Александрия" - "Заря", Setanta Sports

29 мая

15:00. "Металлист 1925" - "Кривбасс", Setanta Sports

15:00. "Черноморец" - "Рух", Setanta Sports

15:00. "Львов" - "Ингулец", Setanta Sports

15:00. "Ворскла" - "Колос", Setanta Sports

15:00. "Металлист" - "Минай", УНИАН

15:00. "Динамо" - "Верес", 2+2