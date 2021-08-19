УПЛ: результаты всех матчей 4-го тура
С 13 по 18 августа проходили матчи 4-го тура Украинской Премьер-лиги
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Турнирную таблицу УПЛ после 4-го тура возглавляет "Десна". Черниговская команда выиграла все матчи и имеет в своем активе 12 очков.
Следом идут "Динамо" и "Шахтер", которые имеют по 10 и 9 очков соответственно. На четвертой позиции расположилась "Ворскла" с 8 баллами. Пятое место у "Днепра-1" - 7 набранных пунктов.
Последние два места делят "Мариуполь" и "Ингулец", у команд только 1 балл после 4-го тура.
Украинская Премьер-лига
4-й тур
13 августа
"Шахтер" - "Металлист 1925" 2: 0
Голы: Степаненко, 49, Траоре, 80
14 августа
"Верес" - "Ворскла" 1: 1
Голы: Солдат, 54 - Тиль, 49 (пен.)
"Десна" - "Днепр-1" 2: 1
Голы: Безбородко, 30 Завийский, 86 - Довбик, 78
"Заря" - "Минай" 1: 1
Голы: Сайядманеш, 65 - Горин, 53
15 августа
"Колос" - "Рух" 1: 1
Голы: Новак, 65 - Борячук, 24
"Львов" - "Александрия" 1: 1
Голы: Реннан, 45 + 3 - Спинелли, 53
16 августа
"Мариуполь" - "Черноморец" 2: 3
Голы: Кулаков, 13 Мишнев, 81 (пен.) - Михайленко, 17 Авагимян, 46, Путрия, 55 (пен.)
18 августа
"Ингулец" - "Динамо" 1: 1
Голы: Коваленко, 76 - Шишка, 71 (авт.)
- 13 августа в первом матче 4-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" победил харьковский "Металлист 1925".
- 14 августа в матче 4-го тура УПЛ черниговская "Десна" победила "Днепр-1" .
- Другой матч 4-го тура "Верес" - "Ворскла" закончился вничью.
- 16 августа одесский "Черноморец" уверенно победил "Мариуполь" .
- В заключительном матче 4-го тура УПЛ киевское "Динамо" сыграло вничью с "Ингульцом".
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