УПЛ: результаты всех матчей 4-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Турнирную таблицу УПЛ после 4-го тура возглавляет "Десна". Черниговская команда выиграла все матчи и имеет в своем активе 12 очков.



Следом идут "Динамо" и "Шахтер", которые имеют по 10 и 9 очков соответственно. На четвертой позиции расположилась "Ворскла" с 8 баллами. Пятое место у "Днепра-1" - 7 набранных пунктов.



Последние два места делят "Мариуполь" и "Ингулец", у команд только 1 балл после 4-го тура.

Украинская Премьер-лига



4-й тур



13 августа



"Шахтер" - "Металлист 1925" 2: 0



Голы: Степаненко, 49, Траоре, 80

14 августаСолдат, 54 - Тиль, 49 (пен.)Безбородко, 30 Завийский, 86 - Довбик, 78Сайядманеш, 65 - Горин, 5315 августаНовак, 65 - Борячук, 24Реннан, 45 + 3 - Спинелли, 5316 августаКулаков, 13 Мишнев, 81 (пен.) - Михайленко, 17 Авагимян, 46, Путрия, 55 (пен.)18 августаКоваленко, 76 - Шишка, 71 (авт.)

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