УПЛ: результаты всех матчей 3-го тура чемпионата Украины по футболу
После третьего тура УПЛ "Шахтер" и "Динамо" идут не в зоне Лиги чемпионов, а таблицу возглавляет "Десна"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После победы над "Ингульцом" "Десна" единолично возглавила турнирную таблицу УПЛ. После третьего тура у черниговцев 9 очков. Команда забила 7 голов, а пропустила лишь один.
Второе-третье место делят "Ворскла" и "Днепр-1" у которых по 7 очков и ни одного проигранного матча.
"Шахтер" после сенсационного поражения "Александрии" (1:2) занимает лишь седьмую позицию и имеет 6 очков. "Динамо" идет пятым, у них тоже 6 очков, но только два сыгранных матча.
"Ингулец" и "Черноморец" расположились на последнем месте, у них по 0 очков и 9 пропущенных мячей.
Украинская Премьер-лига
3-й тур
6 августа
"Металлист 1925" - "Черноморец" 3:2
Голы: Батюшин, 23 Голодюк, 54, Дубко, 56 (авт.) - Бугай, 17, 43
7 августа
"Движение" - "Верес" 2:1
Голы: Борячук, 6, Климчук, 10 - Шестаков, 40
"Шахтер" - "Александрия" 1:2
Голы: Корниенко, 15 - Третьяков, 6, Ковалец, 21
"Днепр-1" - "Мариуполь" 2:1
Голы: Довбик, 15, Назаренко, 30 - Вьюнник, 77
8 августа
"Заря" - "Динамо" 1:2
Голы: Фримпонг, 90+3 - Сирота, 17 Буяльский, 80
"Ворскла" - "Львов" 4:1
Голы: Кане, 2, Тиль, 11 Степанюк, 38, 70
9 августа
"Десна" - "Ингулец" 2:0
Голы: Безбородко, 86, 90+1
- 6 августа в третьем туре чемпионата Украины по футболу харьковский "Металлист 1925" победил одесский "Черноморец".
- 9 августа в заключительном матче 3-го тура УПЛ черниговская "Десна" победила "Ингулец" из пгт Петрово.
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