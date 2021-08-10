УПЛ: результаты всех матчей 3-го тура чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.



После победы над "Ингульцом" "Десна" единолично возглавила турнирную таблицу УПЛ. После третьего тура у черниговцев 9 очков. Команда забила 7 голов, а пропустила лишь один.



Второе-третье место делят "Ворскла" и "Днепр-1" у которых по 7 очков и ни одного проигранного матча.



"Шахтер" после сенсационного поражения "Александрии" (1:2) занимает лишь седьмую позицию и имеет 6 очков. "Динамо" идет пятым, у них тоже 6 очков, но только два сыгранных матча.



"Ингулец" и "Черноморец" расположились на последнем месте, у них по 0 очков и 9 пропущенных мячей.



Украинская Премьер-лига



3-й тур



6 августа



"Металлист 1925" - "Черноморец" 3:2



Голы: Батюшин, 23 Голодюк, 54, Дубко, 56 (авт.) - Бугай, 17, 43



7 августа



"Движение" - "Верес" 2:1



Голы: Борячук, 6, Климчук, 10 - Шестаков, 40



"Шахтер" - "Александрия" 1:2



Голы: Корниенко, 15 - Третьяков, 6, Ковалец, 21



"Днепр-1" - "Мариуполь" 2:1



Голы: Довбик, 15, Назаренко, 30 - Вьюнник, 77



8 августа



"Заря" - "Динамо" 1:2



Голы: Фримпонг, 90+3 - Сирота, 17 Буяльский, 80



"Ворскла" - "Львов" 4:1



Голы: Кане, 2, Тиль, 11 Степанюк, 38, 70



9 августа



"Десна" - "Ингулец" 2:0



Голы: Безбородко, 86, 90+1





6 августа в третьем туре чемпионата Украины по футболу харьковский "Металлист 1925" победил одесский "Черноморец".

9 августа в заключительном матче 3-го тура УПЛ черниговская "Десна" победила "Ингулец" из пгт Петрово.

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