УПЛ: результаты всех матчей 2-го тура чемпионата Украины по футболу
Во 2-м туре украинской Премьер-лиги "Динамо" разгромило "Верес", а "Шахтер" - "Львов"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матчи 2-го тура украинской Премьер-лиги проходили с 30 июля по 2 августа.
Украинская Премьер-лига
2-й тур
30 июля
"Львов" - "Шахтер" 0:3
Голы: Траоре, 75, Дентинью, 87, Педринью, 90 + 5
"Колос" - "Металлист 1925" 1:0
Гол: Костышин, 72
31 июля
"Минай" - "Александрия" 1:0
Гол: Вишневский, 90
"Черноморец" - "Днепр-1" 0:3
Голы: Пихальнок, 40, Дубко, 51 (авт.), Адамюк, 61
1 августа
"Мариуполь" - "Десна" 1:2
Голы: Кулаков, 65 - Будковский, 71, Безбородько, 90 + 2
"Динамо -" Верес "4:0
Голы: Попов, 4, Гармаш, 6, Тымчик, 42, Цыганков, 86 (пен.)
"Ворскла" - "Рух" 2:0
Голы: Скляр, 42, Степанюк, 61
2 августа
"Ингулец" - "Заря" 1:5
Голы: Ситало, 75 - Кочергин, 6, 7, 51, Кристиан, 82, Фримпонг, 90 + 2
- 30 июля во 2-м туре украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" с крупным счетом победил "Львов".
- 2 августа в заключительном матче 2-го тура УПЛ "Заря" разгромно победила "Ингулец" .
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