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Главная Спорт УПЛ: результаты всех матчей 2-го тура чемпионата Украины по футболу

УПЛ: результаты всех матчей 2-го тура чемпионата Украины по футболу

3 августа, 2021 вторник
06:59
Спорт "Львов" - "Шахтер"

Во 2-м туре украинской Премьер-лиги "Динамо" разгромило "Верес", а "Шахтер" - "Львов"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матчи 2-го тура украинской Премьер-лиги проходили с 30 июля по 2 августа.

Украинская Премьер-лига

2-й тур

30 июля

"Львов" - "Шахтер" 0:3

Голы: Траоре, 75, Дентинью, 87, Педринью, 90 + 5

"Колос" - "Металлист 1925" 1:0

Гол: Костышин, 72

31 июля

"Минай" - "Александрия" 1:0

Гол: Вишневский, 90

"Черноморец" - "Днепр-1" 0:3

Голы: Пихальнок, 40, Дубко, 51 (авт.), Адамюк, 61
1 августа

"Мариуполь" - "Десна" 1:2

Голы: Кулаков, 65 - Будковский, 71, Безбородько, 90 + 2

"Динамо -" Верес "4:0

Голы: Попов, 4, Гармаш, 6, Тымчик, 42, Цыганков, 86 (пен.)

"Ворскла" - "Рух" 2:0

Голы: Скляр, 42, Степанюк, 61
2 августа

"Ингулец" - "Заря" 1:5

Голы: Ситало, 75 - Кочергин, 6, 7, 51, Кристиан, 82, Фримпонг, 90 + 2

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