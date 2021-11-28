УПЛ: результаты, расписание матчей и трансляций 16-го тура чемпионата Украины по футболу
Сегодня, 28 ноября, в 16-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" встретится с "Ингульцем" из пгт Петрово, а "Динамо" в своем матче победило "Минай"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Чемпионат Украины по футболу
16-й тур
26 ноября
"Мариуполь" – "Львов" 0:1
Гол : Долгий, 61
27 ноября
"Минай" – "Динамо" 0:2
Голы: Цыганков, 12 (пен.), Шапаренко, 90+6
"Черноморец" - "Десна" 0:1
Голы : Тотовицкий, 29
"Днепр-1" - "Ворскла" 5:1
Голы: Гуцуляк, 1, 62, Довбык, 52, 54, Пихаленок, 58 - Кравчук, 84
28 ноября
14:00 "Ингулец" - "Шахтер". Трансляция - "Футбол 1"
17:00 "Рух" - "Металлист 1925". Трансляция - "Футбол 1"
19:30 "Колос" - "Верес". Трансляция - "Футбол 1"
29 ноября
19:30 "Александрия" - "Заря"
- 26 ноября в первом матче 16 тура чемпионата Украины по футболу "Львов" минимально победил "Мариуполь".
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