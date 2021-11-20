УПЛ: результаты, расписание матчей и трансляций 15-го тура чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В стартовом матче 15-го тура УПЛ, который был сыгран вчера, 19 ноября, киевское "Динамо" разгромно победило "Черноморец" (6:1) и оторвалось от "Шахтера" на 3 балла.



У "Шахтера" есть один матч в запасе. Сегодня они встретятся с львовским "Движением".



Чемпионат Украины по футболу



15-й тур



19 ноября



"Черноморец" – "Динамо" 1:6



Голы: Исаенко, 44 - Буяльский, 27, 58 (пен.), Витиньо, 30, 37, Гармаш, 48, Кулач, 82

20 ноября



14:00 "Львов" - "Заря". Трансляция - "Футбол 2"



17:00 "Шахтер" - "Рух". Трансляция - "Футбол 2"



19:30 "Днепр-1" - "Александрия". Трансляция - УНИАН

21 ноября



14:00 "Минай" - "Ингулец". Трансляция - "Футбол 1"



17:00 "Ворскла" – "Мариуполь". Трансляция - "Футбол 1"



19:30 "Десна" - "Колос". Трансляция - "Футбол 1"

22 ноября



19:30 "Верес" - "Металлист 1925". Трансляция - "Футбол 1"





19 ноября киевское "Динамо" разгромно победило одесский "Черноморец" в первом матче 15-го тура УПЛ.