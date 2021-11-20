УПЛ: результаты, расписание матчей и трансляций 15-го тура чемпионата Украины по футболу
Сегодня, 20 ноября, в 15-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" сыграет против львовского "Руха"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В стартовом матче 15-го тура УПЛ, который был сыгран вчера, 19 ноября, киевское "Динамо" разгромно победило "Черноморец" (6:1) и оторвалось от "Шахтера" на 3 балла.
У "Шахтера" есть один матч в запасе. Сегодня они встретятся с львовским "Движением".
Чемпионат Украины по футболу
15-й тур
19 ноября
"Черноморец" – "Динамо" 1:6
Голы: Исаенко, 44 - Буяльский, 27, 58 (пен.), Витиньо, 30, 37, Гармаш, 48, Кулач, 82
20 ноября
14:00 "Львов" - "Заря". Трансляция - "Футбол 2"
17:00 "Шахтер" - "Рух". Трансляция - "Футбол 2"
19:30 "Днепр-1" - "Александрия". Трансляция - УНИАН
21 ноября
14:00 "Минай" - "Ингулец". Трансляция - "Футбол 1"
17:00 "Ворскла" – "Мариуполь". Трансляция - "Футбол 1"
19:30 "Десна" - "Колос". Трансляция - "Футбол 1"
22 ноября
19:30 "Верес" - "Металлист 1925". Трансляция - "Футбол 1"
- 19 ноября киевское "Динамо" разгромно победило одесский "Черноморец" в первом матче 15-го тура УПЛ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.44
Покупка 26.44Продажа 26.7
-
EUR
Покупка 29.81Продажа 30.26
- Актуальное
- Важное