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УПЛ: результаты, расписание матчей и трансляций 15-го тура чемпионата Украины по футболу

20 ноября, 2021 суббота
07:59
Спорт

Сегодня, 20 ноября, в 15-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" сыграет против львовского "Руха"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В стартовом матче 15-го тура УПЛ, который был сыгран вчера, 19 ноября, киевское "Динамо" разгромно победило "Черноморец" (6:1) и оторвалось от "Шахтера" на 3 балла.

У "Шахтера" есть один матч в запасе. Сегодня они встретятся с львовским "Движением".

Чемпионат Украины по футболу

15-й тур

19 ноября

"Черноморец" – "Динамо" 1:6

Голы: Исаенко, 44 - Буяльский, 27, 58 (пен.), Витиньо, 30, 37, Гармаш, 48, Кулач, 82

20 ноября

14:00 "Львов" - "Заря". Трансляция - "Футбол 2"

17:00 "Шахтер" - "Рух". Трансляция - "Футбол 2"

19:30 "Днепр-1" - "Александрия". Трансляция - УНИАН

21 ноября

14:00 "Минай" - "Ингулец". Трансляция - "Футбол 1"

17:00 "Ворскла" – "Мариуполь". Трансляция - "Футбол 1"

19:30 "Десна" - "Колос". Трансляция - "Футбол 1"

22 ноября

19:30 "Верес" - "Металлист 1925". Трансляция - "Футбол 1"

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