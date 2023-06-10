УПЛ: результаты первых стыковых матчей за места в высшей лиге
В субботу, 10 июня, были сыграны первые стыковые матчи за места в Украинской Премьер-лиге
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ответные матчи будут сыграны 14 июня. Победители будут играть в следующем сезоне УПЛ, а проигравшие - в первой лиге.
Украинская Премьер-лига
Стыковые матчи. Первые встречи
10 июня
"Ингулец" (Петрово, Кировоградщина) - "ЛНЗ Черкассы" 1:1
Голы: Клименко, 46 – Тищенко, 57 (пен.)
"МФК Металлург" (Запорожье) - "Верес" (Ровно) 1:0
Гол: Сад, 28
- В минувший уикенд в Украине сыграли последний тур Премьер-лиги.
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"Шахтер" набрал 72 очка и досрочно завоевал золотые медали. "Днепр-1" с 67 пунктами финишировал вторым и опередил "Зарю", у которой также 67 баллов, благодаря преимуществу в личных встречах (1:2, 3:0). "Динамо" с 60 очками финишировали четвертым.
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"Металлист" (22 пункта) и "Львов" (13) вылетели в первую лигу.
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Напрямую в УПЛ вышли киевская "Оболонь" и житомирское "Полесье", выигравшие соревнования в первой лиге.
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