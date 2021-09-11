УПЛ: результаты матчей и расписание трансляций 7-го тура чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Динамо" в 6-м туре разгромило "Колос" со счетом 7: 0. Киевляне набрали 16 очков и сохранили лидерство. "Шахтер" за ничью с "проходят" 1: 1 увеличил отставание от динамовцев до 3 пунктов. Также 13 баллов имеет "Днепр-1", который одолел "Металлист 1925" - 2: 1.



Украинская Премьер-лига



7-й тур

10 сентября

"Александрия" - "Ингулец" 1:0



Гол: Гринь, 53

11 сентября

14:00 "Рух" - "Заря". Трансляция - "Футбол 2"

17:00 "Металлист 1925" - "Динамо". Трансляция - "Футбол 2"

19:30 "Шахтер" - "Днепр-1". Трансляция - "Футбол 1"

12 сентября

14:00 "Минай" - "Черноморец". Трансляция - "Футбол 1"

17:00 "Колос" - "Мариуполь". Трансляция - "Футбол 1"

19:30 "Ворскла" - "Десна". Трансляция - "Футбол 1"

13 сентября

19:30 "Верес" - "Львов". Трансляция - "Футбол 1"

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