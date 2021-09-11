УПЛ: результаты матчей и расписание трансляций 7-го тура чемпионата Украины по футболу
В 7-м туре УПЛ "Динамо" сыграет против "Металлиста 1925", а "Шахтер" встретится с "Днепром-1"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Динамо" в 6-м туре разгромило "Колос" со счетом 7: 0. Киевляне набрали 16 очков и сохранили лидерство. "Шахтер" за ничью с "проходят" 1: 1 увеличил отставание от динамовцев до 3 пунктов. Также 13 баллов имеет "Днепр-1", который одолел "Металлист 1925" - 2: 1.
Украинская Премьер-лига
7-й тур
10 сентября
"Александрия" - "Ингулец" 1:0
Гол: Гринь, 53
11 сентября
14:00 "Рух" - "Заря". Трансляция - "Футбол 2"
17:00 "Металлист 1925" - "Динамо". Трансляция - "Футбол 2"
19:30 "Шахтер" - "Днепр-1". Трансляция - "Футбол 1"
12 сентября
14:00 "Минай" - "Черноморец". Трансляция - "Футбол 1"
17:00 "Колос" - "Мариуполь". Трансляция - "Футбол 1"
19:30 "Ворскла" - "Десна". Трансляция - "Футбол 1"
13 сентября
19:30 "Верес" - "Львов". Трансляция - "Футбол 1"
- Напомним, 28 августа "Ингулец" победил на своем поле "Мариуполь" - 3: 0.
- В субботу, в 6-м туре чемпионата Украины "Днепр-1" переиграл "Металлист 1925" .
- Между тем, "Динамо" разгромило "Колос" со счетом 7: 0 и вернул себе единоличное лидерство.
- 29 августа "Верес" неожиданно одолел в гостях "Десну" - 4: 0.
- Также в воскресенье "Шахтер" не смог переиграть в гостях "Минай" .
- Кроме этого, в 6-м туре "Заря" в Запорожье нанесла поражение "Ворскле" .
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