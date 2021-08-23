УПЛ: результаты матчей и расписание трансляций 5-го тура чемпионата Украины по футболу
В 5-м туре УПЛ киевское "Динамо" крупно обыграло черниговскоую "Десну"
Украинская Премьер-лига
5-й тур
20 августа
"Ворскла" - "Металлист 1925" 2:0
Голы: Чеснаков, 41, Ткачук, 55 (авт.)
21 августа
"Верес" - "Минай" 1:0
Гол: Гегедош, 60
"Черноморец" - "Шахтер" 0:3
Голы: Судаков, 34, Патрик, 45 7, Соломон, 90 + 4
Удаление: Билошевський, 13
"Днепр-1" - "Рух" 2:0
Голы: Игнатенко, 27, Назаренко, 35
22 августа
"Мариуполь" - "Заря" 3:4
Голы: Кулаков, 47, Свитюха, 79, Микитишин, 89 - Назарина, 22 Шахаб, 28, 60, Гладкий, 32
"Колос" - "Александрия" 0:1
Гол: Бабогло, 51
"Динамо" - "Десна" 4:0
Голы: Буяльский, 32, 57, Цыганков, 37 (пен.), Завийский, 79 (авт.)
23 августа
19:30 "Львов" - "Ингулец". Трансляция - "Футбол 1"
- 20 августа в первом матче 5-го тура УПЛ полтавская "Ворскла" победила харьковский "Металлист 1925".
- 21 августа донецкий "Шахтер" крупно победил одесский "Черноморец" в чемпионате Украины по футболу.
- 22 августа в другом матче 5-го тура луганская "Заря" победила "Мариуполь" .
- В центральном матче 5-го тура УПЛ киевское "Динамо" крупно победило черниговскую "Десну" .
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