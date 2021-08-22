УПЛ: результаты матчей и расписание трансляций 5-го тура чемпионата Украины по футболу
В 5-м туре УПЛ киевское "Динамо" сыграет против черниговской "Десны"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Турнирную таблицу УПЛ после 4-го тура возглавляет "Десна". Черниговская команда выиграла все матчи и имеет в своем активе 12 очков.
Следом идут "Динамо" и "Шахтер", которые имеют по 10 и 9 очков соответственно. На четвертой позиции расположилась "Ворскла" за 8 баллами. Пятое место у "Днепра-1" - 7 набранных пунктов.
Последние два места делят "Мариуполь" и "Ингулец", у команд только 1 балл после 4-го тура.
Украинская Премьер-лига
5-й тур
20 августа
"Ворскла" - "Металлист 1925" 2: 0
Голы: Чеснаков, 41, Ткачук, 55 (авт.)
21 августа
"Верес" - "Минай" 1: 0
Гол: Гегедош, 60
"Черноморец" - "Шахтер" 0: 3
Голы: Судаков, 34, Патрик, 45 7, Соломон, 90 + 4
Удаление: Билошевський, 13
"Днепр-1" - "Рух" 2: 0
Голы: Игнатенко, 27, Назаренко, 35
22 августа
17:00 "Мариуполь" - "Заря". Трансляция - "Футбол 1"
19:30 "Колос" - "Александрия". Трансляция - "Футбол 1"
21:30 "Динамо" - "Десна". Трансляция - "2 + 2"
23 августа
19:30 "Львов" - "Ингулец". Трансляция - "Футбол 1"
- 20 августа во первом матче 5-го тура УПЛ полтавская "Ворскла" победила харьковский "Металлист 1925".
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