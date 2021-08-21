УПЛ: результаты матчей и расписание трансляций 5-го тура чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Турнирную таблицу УПЛ после 4-го тура возглавляет "Десна". Черниговская команда выиграла все матчи и имеет в своем активе 12 очков.



Следом идут "Динамо" и "Шахтер", которые имеют по 10 и 9 очков соответственно. На четвертой позиции расположилась "Ворскла" за 8 баллами. Пятое место у "Днепра-1" - 7 набранных пунктов.



Последние два места делят "Мариуполь" и "Ингулец", у команд только 1 балл после 4-го тура.

Украинская Премьер-лига



5-й тур



20 августа



"Ворскла" - "Металлист 1925" 2: 0



Голы: Чеснаков, 41, Ткачук, 55 (авт.)

20 августа в первом матче 5-го тура УПЛ полтавская "Ворскла" победила харьковский "Металлист 1925".

21 августа17:00 "Верес" - "Минай". Трансляция - "Футбол 2"19:30 "Днепр-1" - "Рух". Трансляция - УНИАН22 августа17:00 "Мариуполь" - "Заря". Трансляция - "Футбол 1"19:30 "Колос" - "Александрия". Трансляция - "Футбол 1"23 августа19:30 "Львов" - "Ингулец". Трансляция - "Футбол 1"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb