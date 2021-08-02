УПЛ: результаты матчей 2-го тура чемпионата Украины по футболу
Во 2-м туре Украинской Премьер-лиги "Динамо" разгромило "Верес", а "Шахтер" "Львов"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матчи 2-го тура Украинской Премьер-лиги проходят с 30 июля по 2 августа.
Украинская Премьер-лига
2-й тур
30 июля
"Львов" - "Шахтер" 0: 3
Голы: Траоре, 75, Дентиньо, 87, Педринью, 90 + 5
"Колос" - "Металлист 1925" 1: 0
Гол: Костышин, 72
31 июля
"Минай" - "Александрия" 1: 0
Гол: Вишневский, 90
"Черноморец" - "Днепр-1" 0: 3
Голы: Пихальнок, 40, Дубко, 51 (авт.), Адамюк, 61
1 августа
"Мариуполь" - "Десна" 1: 2
Голы: Кулаков, 65 - Будковский, 71, Безбородко, 90 + 2
"Динамо -" Верес "4: 0
Голы: Попов, 4, Гармаш, 6, Тимчик, 42, Цыганков, 86 (пен.)
"Ворскла" - "Движение" 2: 0
Голы: Скляр, 42, Степанюк, 61
2 августа
19:30 "Ингулец" - "Заря", прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
- 30 июля у 2-м туре Украинской Премьер-лиги донецкий " Шахтер" крупно победил "Львов".
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