УПЛ: результаты матчей 1-го тура чемпионата Украины по футболу
23 - 26 июля были сыграны матчи 1-го тура чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Чемпионат Украины
1-й тур
23 июля
"Львов" - "Мариуполь" 161
Голы: Ременяк, 32 - Кулаков, 9
24 июля
"Шахтер" - "Ингулец" 2: 1
Голы: Траоре, 12 Алан Патрик, 34 - Стивен, 21
"Верес" - "Колос" 0: 0
25 июля
"Металлист 1925" - "Рух" 2: 1
Голы: Батюшин, 8, Крысько, 35 - Кузык, 50
"Заря" - "Александрия" 0: 1
Гол: Калюжный, 40
"Десна" - "Черноморец" 3: 0
Голы: Калитвинцев, 52, 56, Завийский, 80
26 июля
"Ворскла" - "Днепр-1" 2: 2
Голы: Степанюк, 7, Сваток, 67 (авт.) - Довбик, 59, 72
Удаление: Логинов, 56 (вторая желтая карточка)
Встреча "Динамо" и "Мина" перенесено на 11 августа.
- 26 июля в центральном матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги полтавская "Ворскла" сыграла вничью против СК "Днепр-1"
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