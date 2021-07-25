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Главная Спорт УПЛ: результаты матчей 1-го тура чемпионата Украины

УПЛ: результаты матчей 1-го тура чемпионата Украины

25 июля, 2021 воскресенье
10:01
Спорт

23 - 26 июля проходят матчи 1-го тура чемпионата Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Чемпионат Украины

1-й тур

23 июля

"Львов" - "Мариуполь" 161

Голы: Ременяк, 32 - Кулаков, 9

24 июля

"Шахтер" - "Ингулец" 2: 1

Голы: Траоре, 12 Алан Патрик, 34 - Стивен, 21

"Верес" - "Колос" 0: 0

25 июля

"Металлист 1925" - "Движение" - "Футбол 1"

"Заря" - "Александрия" - УНИАН

"Десна" - "Черноморец" - "Футбол 1"

26 июля

19:30 - "Ворскла" - "Днепр-1"

Встреча "Динамо" и "Мина" перенесено на 11 августа.

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Ингулец
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