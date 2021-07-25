УПЛ: результаты матчей 1-го тура чемпионата Украины
23 - 26 июля проходят матчи 1-го тура чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Чемпионат Украины
1-й тур
23 июля
"Львов" - "Мариуполь" 161
Голы: Ременяк, 32 - Кулаков, 9
24 июля
"Шахтер" - "Ингулец" 2: 1
Голы: Траоре, 12 Алан Патрик, 34 - Стивен, 21
"Верес" - "Колос" 0: 0
25 июля
"Металлист 1925" - "Движение" - "Футбол 1"
"Заря" - "Александрия" - УНИАН
"Десна" - "Черноморец" - "Футбол 1"
26 июля
19:30 - "Ворскла" - "Днепр-1"
Встреча "Динамо" и "Мина" перенесено на 11 августа.
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