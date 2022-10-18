УПЛ: результаты и расписание всех матчей 8-го тура
Во вторник, 18 октября, в 8-м туре чемпионата Украины по футболу встречаются "Львов" - "Верес", "Александрия" - "Кривбасс" и "Черноморец" - "Заря"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Чемпионат Украины
8-й тур
18 октября
"Львов" - "Верес" 1:3
Голы: Бугай, 14 – Гайдучик, 17, Вовченко, 67, Шарай, 69
15:00 - "Александрия" - "Кривбасс"
15:00 - "Черноморец" - "Заря"
19 октября
13:00 - "Ворскла" - "Движение"
13:00 - "Днипро-1" - "Ингулец"
15:00 - "Металлист 1925" - "Минай"
17:00 - "Шахтер" - "Колос"
20 октября
17:00 - "Динамо" - "Металлист"
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В воскресенье, 16 октября, во Львове "Шахтер" обыграл "Динамо" в 7-м туре чемпионата Украины по футболу
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