УПЛ: результаты и расписание всех матчей 5-го тура
В субботу, 26 августа, матчами ЛНЗ - "Металлист 1925" и "Александрия" - "Полесье" стартует 5-й тур чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Трансляции матчей премьер-лиги доступны на ОТТ-платформах MEGOGO, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Sweet TV, Volia TV, Vodafone TV и Omega TV, телеканале Sport 1, сайте Общественное: Спорт и каналах отдельных клубов в YouTube.
По итогам четырех туров УПЛ турнирную таблицу возглавляет "Рух", имеющий 10 очков. Вторым с 9 баллами идет "Черноморец", "Колос" и "Шахтер" набрали по 8 баллов. "Динамо" с 6 очками – седьмое.
Чемпионат Украины
5-й тур
26 августа
15:00 ЛНЗ - "Металлист 1925"
17:00 "Александрия" - "Полесье"
27 августа
13:00 "Минай" - "Заря"
15:00 "Колос" - "Шахтер"
17:00 "Ворскла" – "Черноморец"
17:00 "Оболонь" – "Кривбасс"
Матчи "Рух" - "Днепр-1" и "Динамо" - "Верес" перенесены
Фото: facebook.com/upl.ua.official
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