УПЛ: результаты и расписание всех матчей 5-го тура

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Трансляции матчей премьер-лиги доступны на ОТТ-платформах MEGOGO, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Sweet TV, Volia TV, Vodafone TV и Omega TV, телеканале Sport 1, сайте Общественное: Спорт и каналах отдельных клубов в YouTube.

По итогам четырех туров УПЛ турнирную таблицу возглавляет "Рух", имеющий 10 очков. Вторым с 9 баллами идет "Черноморец", "Колос" и "Шахтер" набрали по 8 баллов. "Динамо" с 6 очками – седьмое.

Чемпионат Украины

5-й тур

26 августа

15:00 ЛНЗ - "Металлист 1925"

17:00 "Александрия" - "Полесье"

27 августа

13:00 "Минай" - "Заря"

15:00 "Колос" - "Шахтер"

17:00 "Ворскла" – "Черноморец"

17:00 "Оболонь" – "Кривбасс"

Матчи "Рух" - "Днепр-1" и "Динамо" - "Верес" перенесены

Фото: facebook.com/upl.ua.official