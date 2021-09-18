УПЛ: результаты и расписание матчей и трансляций 8-го тура чемпионата Украины по футболу
В 8-м туре УПЛ "Динамо" сыграет против "Александрии", а "Шахтер" встретится с "Мариуполем"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Динамо" в 7-м туре победило в Харькове "Металлист 1925" - 2: 0. "Шахтер" в Киеве с аналогичным счетом разобрался с "Днепром-1".
Киевляне набрали 19 очков и сохранили лидерство. "Шахтер" остался на расстоянии в 3 очка от динамовцев.
После заключительного матча 7-го тура "Верес" поднялся на 7-8 место, которое делит с "Зарей". У команд по 11 очков.
"Львов" идет последним.
Чемпионат Украины
8-й тур
17 сентября
"Десна" - "Рух" 1: 0
Гол: Тотовицкий, 90
18 сентября
14:00 "Ингулец" - "Колос". Трансляция - "Футбол 2"
17:00 "Мариуполь" - "Шахтер". Трансляция - "Футбол 2"
17:00 "Днепр-1" - "Верес". Трансляция - УНИАН
19:30 "Динамо" - "Александрия". Трансляция - "2 + 2"
19 сентября
17:00 "Ворскла" - "Минай". Трансляция - "Футбол 1"
19:30 "Заря" - "Черноморец". Трансляция - УНИАН
19:30 "Львов" - "Металлист 1925". Трансляция - "Футбол 1"
- 17 сентября в 8-м туре УПЛ черниговская "Десна" минимально победила львовский "Рух".
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