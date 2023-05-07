Об этом сообщает Еспресо.TV.

Донецкий "Шахтер" набрал 59 очков и на расстоянии 5 баллов лидирует в турнирной таблице УПЛ. "Днепр-1" сыграл на один матч меньше и отстает на пять пунктов. Следом идет луганская "Заря", которая завоевала 52 балла.

Киевское "Динамо" находится на четвертой строчке с 47 баллами. В еврокубковой зоне также разместилась Александрия, у них 37 набранных пунктов и отрыв над конкурентами в 5 очков.

ПФК "Львов" с 13 очками занимает последнюю позицию в турнирной таблице. За выживание также борются "Металлист" (19 очков), "Рух" (21), "Минай" (23) и "Верес" (24).

Украинская Премьер-лига

25-й тур

Воскресенье, 7 мая

13:00 "Черноморец" – "Днепр-1" (Трансляция – Setanta)

13:00 "Металлист" – ФК "Львов" (УНИАН)

15:00 "Александрия" – "Шахтер" (Setanta)

Понедельник, 8 мая

13:00 "Кривбасс" – "Динамо" (Setanta)

14:00 "Минай" – "Ворскла" (Setanta)

15:00 "Рух" – "Ингулец" (УНИАН)

15:00 "Верес" – "Колос" (Setanta)

17:00 "Заря" – "Металлист 1925" (УНИАН)