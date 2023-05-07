УПЛ: результаты и расписание матчей 25-го тура чемпионата Украины по футболу
В воскресенье, 7 мая, будут сыграны стартовые матчи 25-го тура чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Донецкий "Шахтер" набрал 59 очков и на расстоянии 5 баллов лидирует в турнирной таблице УПЛ. "Днепр-1" сыграл на один матч меньше и отстает на пять пунктов. Следом идет луганская "Заря", которая завоевала 52 балла.
Киевское "Динамо" находится на четвертой строчке с 47 баллами. В еврокубковой зоне также разместилась Александрия, у них 37 набранных пунктов и отрыв над конкурентами в 5 очков.
ПФК "Львов" с 13 очками занимает последнюю позицию в турнирной таблице. За выживание также борются "Металлист" (19 очков), "Рух" (21), "Минай" (23) и "Верес" (24).
Украинская Премьер-лига
25-й тур
Воскресенье, 7 мая
13:00 "Черноморец" – "Днепр-1" (Трансляция – Setanta)
13:00 "Металлист" – ФК "Львов" (УНИАН)
15:00 "Александрия" – "Шахтер" (Setanta)
Понедельник, 8 мая
13:00 "Кривбасс" – "Динамо" (Setanta)
14:00 "Минай" – "Ворскла" (Setanta)
15:00 "Рух" – "Ингулец" (УНИАН)
15:00 "Верес" – "Колос" (Setanta)
17:00 "Заря" – "Металлист 1925" (УНИАН)
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