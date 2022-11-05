УПЛ: результаты и расписание матчей 11-го тура чемпионата Украины
В субботу 5 ноября в 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" принимает "Ингулец"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Чемпионат Украины
11-й тур
4 ноября
"Ворскла" – "Львов" 1:0
Гол : Кравец, 53
На 42-й минуте Юрченко ("Ворскла") не реализовал пенальти
5 ноября
13:00 - "Александрия" - "Колос"
13:00 - "Заря" - "Металлист"
15:00 - "Металлист 1925" - "Вереск"
15:00 - "Шахтер" - "Ингулец"
6 ноября
13:00 - "Днепр-1" - "Минай"
15:00 - "Движение" - "Кривбасс"
15:00 - "Черноморец" - "Динамо"
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