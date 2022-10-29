УПЛ: "Шахтер" сыграл вничью с "Александрией", расписание 10-го тура чемпионата Украины по футболу
В субботу, 29 октября, были сыграны два матча 10-го тура чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинская Премьер-лига
10-й тур
28 октября
"Металлист 1925" - "Заря" 0:3
Голы : Чурко, 38, Нагнойный, 45, Имереков, 58
29 октября
"Ворскла" - "Минай" 2:0
Голы: Сефери, 19, Марлисон, 64
"Шахтер" – "Александрия" 2:2
Голы: Михайличенко, 42, Мудрик, 82 – Цуриков, 5, Демченко, 86
Удаление : Тейлор, 57 (вторая желтая карточка)
30 октября
13:00 "Днепр-1" - "Черноморец"
13:00 "Львов" - "Металлист" (Setanta)
17:00 "Динамо" – "Кривбасс"
31 октября
13:00 "Колос" - "Верес" (Setanta)
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