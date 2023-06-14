УПЛ: расписание повторных стыковых матчей. Где и когда смотреть битвы за выживание
В среду, 14 июня, будут сыграны повторные стыковые матчи за места в Украинской Премьер-лиге
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Победители будут играть в следующем сезоне УПЛ, а проигравшие - в первой лиге.
Украинская Премьер-лига
Стыковые матчи. Повторные встречи
14 июня
14:00 "Верес" (Ровно) - "МФК Металлург" (Запорожье)
Первый матч – 0:1
Трансляция: YouTube-канал "Верес"
15:00 "ЛНЗ Черкассы" - "Ингулец" (Петрово, Кировоградщина)
Первый матч – 1:1
Трансляция: YouTube-канал ПФЛ
- В минувший уикенд в Украине сыграли последний тур Премьер-лиги.
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"Шахтер" набрал 72 очка и досрочно завоевал золотые медали. "Днепр-1" с 67 пунктами финишировал вторым и опередил "Зарю", у которой также 67 баллов, благодаря преимуществу в личных встречах (1:2, 3:0). "Динамо" с 60 очками финишировали четвертым.
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"Металлист" (22 пункта) и "Львов" (13) вылетели в первую лигу.
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Напрямую в УПЛ вышли киевская "Оболонь" и житомирское "Полесье", выигравшие соревнования в первой лиге.
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