УПЛ: расписание повторных стыковых матчей. Где и когда смотреть битвы за выживание

"Шахтер" набрал 72 очка и досрочно завоевал золотые медали. "Днепр-1" с 67 пунктами финишировал вторым и опередил "Зарю", у которой также 67 баллов, благодаря преимуществу в личных встречах (1:2, 3:0). "Динамо" с 60 очками финишировали четвертым.