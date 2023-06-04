УПЛ: расписание матчей и трансляций последнего тура
В воскресенье, 4 июня, стартует завершающий тур чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Уже сегодня, 4 июня, мы увидим последний тур УПЛ. Интрига остается в битве за 2 место между "Зарей" и "Днепром-1", и последней путевкой в еврокубки, за которую соревнуются "Александрия", "Ворскла" и "Кривбасс".
Также идет борьба между командами, финиширующими выше 13-14 мест, которые отправят команды в стыковые матчи за выживание в УПЛ.
Украинская Премьер-лига
30 тур
4 июня
"Днепр-1" – "Кривбасс" (Трансляция - УНИАН)
"Верес" – "Ингулец" (Трансляция - Setanta Sports)
"Ворскла" – "Шахтер" (Трансляция - Setanta Sports)
"Колос" – "Львов" (Трансляция - Setanta Sports)
"Металлист 1925" – "Динамо" (Трансляция - Setanta Sports)
"Металлист" – "Черноморец" (Трансляция - УНИАН)
"Минай" – "Заря" (Трансляция - Setanta Sports)
"Рух" – "Александрия" (Трансляция - УНИАН)
Все матчи 30-го тура УПЛ начнутся в 15:00
- 28 мая золото премьер-лиги досрочно получил "Шахтер", обыгравший "Днепр-1".
- "Динамо" упустило шансы на бронзовые награды и во второй раз в истории осталось без медалей чемпионата Украины.
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